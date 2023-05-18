

Агентство регулирования медицинской деятельности изучает дело гибели 4-летней девочки

18.05.2023 15:37





Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности приступило к изучению дела 4-летнего ребенка, скончавшегося в Гори, предположительно, в результате осложнения ветрянки.



Об этом «IPN» сообщили в Агентстве регулирования медицинской и фармацевтической деятельности.



Для справки, вчера в Гори 4-летний ребенок умер, предположительно, в результате осложнения ветрянки. По словам близких, у 4-летнего Томы Цикаридзе из-за неправильного управления врачом инфекции развился сепсис, что стало причиной смерти. Что касается клиники, по сообщению пресс-службы «Гормеда», родители привезли ребенка амбулаторно на консультацию, однако от дальнейшего стационарного лечения отказались и самовольно увезли из медучреждения.





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