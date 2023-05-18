|
|
|
Агентство регулирования медицинской деятельности изучает дело гибели 4-летней девочки
18.05.2023 15:37
Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности приступило к изучению дела 4-летнего ребенка, скончавшегося в Гори, предположительно, в результате осложнения ветрянки.
Об этом «IPN» сообщили в Агентстве регулирования медицинской и фармацевтической деятельности.
Для справки, вчера в Гори 4-летний ребенок умер, предположительно, в результате осложнения ветрянки. По словам близких, у 4-летнего Томы Цикаридзе из-за неправильного управления врачом инфекции развился сепсис, что стало причиной смерти. Что касается клиники, по сообщению пресс-службы «Гормеда», родители привезли ребенка амбулаторно на консультацию, однако от дальнейшего стационарного лечения отказались и самовольно увезли из медучреждения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна