

НПО негативно оценивают избрание трех членов ВСЮ, не являющихся судьями

18.05.2023 18:12





Коалиция за независимое и прозрачное правосудие, которая объединяет более 40 местных неправительственных организаций, работающих по тематике суда, негативно оценивает избрание правящей партией и некоторыми представителями оппозиции 17 мая Тристана Бенашвили, Георгия Гзобава и Зураба Гураспашвили членами Высшего совета юстиции, не являющимися судьями.



Отмечая, что «члены совета, не являющиеся судьями, должны обеспечивать подотчетность суда перед общественностью», НПО подчеркивают, что собеседования с избранными кандидатами показали, что «они не видят основных вызовов в системе. Соответственно, их избрание в совет не может изменить ситуацию и укрепит позиции «клана»».



«В условиях, когда доверие к системе правосудия критически низкое, было очень важно избрать на эти должности людей, которые правильно идентифицируют главную проблему в судебной системе — клановое правление», — говорится в заявлении коалиции, в котором также подчеркивается, что избрание в качестве членов совета непредвзятых и компетентных лиц на основе широкого политического консенсуса является частью 12 приоритетов Евро комиссии, выданных Грузии для получения страной статуса кандидата в члены ЕС.



Таким образом, по мнению неправительственных организаций, избрание Парламентом 17 мая членов совета, не являющихся судьями, «еще раз наглядно продемонстрировало, что правящая партия продолжает поддерживать «клан» и помогает им сохранять власть». «Очень жаль, что в этом процессе их поддержали некоторые оппозиционные депутаты», – заявляют они.



В то же время, «это решение вызывает особую тревогу в связи с тем, что оно нанесет ущерб процессу европейской интеграции страны. У политических сил, которые поддержали избранных кандидатов, нет реальной политической воли к оздоровлению судебной системы и видения кардинальных реформ», — говорится в заявлении коалиции.



Civil Georgia

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





