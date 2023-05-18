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Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) объявил о завершении карьеры
18.05.2023 20:58
Самый титулованный грузинский сумоист, 35-летний Леван Горгадзе – Тотиносин принял решение завершить карьеру.
Тотиносин так и не смог оправиться от травмы руки после январского турнира в Токио, он уходит из сумо во втором по значимости дивизионе – дзюре.
Тотиносин дебютировал на соревнованиях в 2006 году, за свою карьеру принял участие в 100 турнирах.
Главные его достижения относятся к 2018 году – на январском Басе он выиграл Кубок Императора, а в июле завоевал звание озеки, второй по значимости титул в иерархии сумоистов.
Тотиносин – второй грузинский сэкитори после Коккая. «Тоти» — конский каштан, «Син» — сердце.
В январе 2018 завоевал Кубок Императора третьим из европейских борцов. Впервые в истории профессионального сумо грузинский атлет стал обладателем Большого Императорского Кубка.
После майского басё 2018 года получил ранг одзэки — также третьим из европейцев.
Занимался борьбой с детства. Призёр юношеских чемпионатов Европы по дзюдо и самбо. Серебряный призёр (личный и в команде) юниорского чемпионата по сумо в 2005 году.
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