

DRI призывает власти Грузии освободить задержанных на акции в аэропорту

19.05.2023 19:15





«Институт исследования демократии» призывает власти как можно скорее освободить активистов задержанных на акции в Тбилисском международном аэропорту. По данным организации, участники протеста не применяли насилие и выражали свой протест криками и свистом.



По мнению организации, в связи с тем, что сотрудники правоохранительных органов были мобилизованы в большом количестве и полностью контролировали процесс, полиция должна была действовать с меньшим вмешательством в свободу собраний и выражения мнений и не должна была задерживать участников демонстрации.



«Институт исследования демократии призывает власти Грузии как можно скорее освободить всех задержанных», — говорится в заявлении.



По информации МВД, 6 человек были задержаны на акции, прошедшей возле Тбилисского международного аэропорта, где граждане протестовали против возобновления авиасообщения с Россией.



По данным «Netgazeti», задержаны Ната Перадзе, Гиорги Ахобадзе, Гела Хасая, Шушана Мацаберидзе, Леван Тархнишвили и Тата Хундадзе.





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