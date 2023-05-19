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DRI призывает власти Грузии освободить задержанных на акции в аэропорту


19.05.2023   19:15


«Институт исследования демократии» призывает власти как можно скорее освободить активистов задержанных на акции в Тбилисском международном аэропорту. По данным организации, участники протеста не применяли насилие и выражали свой протест криками и свистом.

По мнению организации, в связи с тем, что сотрудники правоохранительных органов были мобилизованы в большом количестве и полностью контролировали процесс, полиция должна была действовать с меньшим вмешательством в свободу собраний и выражения мнений и не должна была задерживать участников демонстрации.

«Институт исследования демократии призывает власти Грузии как можно скорее освободить всех задержанных», — говорится в заявлении.

По информации МВД, 6 человек были задержаны на акции, прошедшей возле Тбилисского международного аэропорта, где граждане протестовали против возобновления авиасообщения с Россией.

По данным «Netgazeti», задержаны Ната Перадзе, Гиорги Ахобадзе, Гела Хасая, Шушана Мацаберидзе, Леван Тархнишвили и Тата Хундадзе.


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