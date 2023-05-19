

Ната Перадзе: «Пятеро задержанных на акции возле аэропорта отпущены»

19.05.2023 22:16





Пять человек, задержанных на акции возле Тбилисского международного аэропорта, отпущены на свободу. Судебные процедуры по их делам будут проведены позже. Эту информацию «Netgazeti» подтвердила одна из задержанных Ната Перадзе.



Как указали в МВД Грузии на акции 19 мая были задержаны 6 человек. По данным «Netgazeti», были задержаны Ната Перадзе, Гиорги Ахобадзе, Гела Хасая, Шушана Мацаберидзе, Леван Тархнишвили и Тата Хундадзе.



Сегодня в Тбилисском аэропорту приземлился российский самолет, выполнивший первый прямой авиарейс в Грузию после 2019 года. Рейс Москва-Тбилиси выполнила авиакомпания «Азимут». Параллельно на территории аэропорта в знак протеста прошла акция. Участники акции опротестовывали возобновление авиасообщения с РФ.





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