

На акции у гостиницы «Кварлис тба» задержали 16 человек

20.05.2023 15:51





На акции у гостиницы «Кварлис тба» («Озеро Кварели») правоохранители задержали 16 человек. Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в МВД Грузии.



Как заявляют в ведомстве, все лица задержаны в административном порядке.



У гостиницы «Кварлис тба» с утра шумно. Обстановка на месте несколько раз накалялась, в результате чего правоохранители задерживали участников акции.



Для справки, по распространившейся информации, в Грузии, в гостинице «Кварлис тба» находится дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.



По существующей информации, семья главы МИД России готовится в Кахетии к грандиозной свадьбе, которую сыграет брат зятя Лаврова Александра Винокурова.



По заявлению администрации гостиницы «Кварлис тба», сообщение о нахождении там дочери российского министра иностранных дел не соответствует действительности. Как отмечается в распространенном ими заявлении, постояльцы с фамилией Лавров в гостинице не фиксируются и не фиксировались ранее.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





