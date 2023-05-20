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На акции у гостиницы «Кварлис тба» задержали 16 человек
20.05.2023 15:51
На акции у гостиницы «Кварлис тба» («Озеро Кварели») правоохранители задержали 16 человек. Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в МВД Грузии.
Как заявляют в ведомстве, все лица задержаны в административном порядке.
У гостиницы «Кварлис тба» с утра шумно. Обстановка на месте несколько раз накалялась, в результате чего правоохранители задерживали участников акции.
Для справки, по распространившейся информации, в Грузии, в гостинице «Кварлис тба» находится дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
По существующей информации, семья главы МИД России готовится в Кахетии к грандиозной свадьбе, которую сыграет брат зятя Лаврова Александра Винокурова.
По заявлению администрации гостиницы «Кварлис тба», сообщение о нахождении там дочери российского министра иностранных дел не соответствует действительности. Как отмечается в распространенном ими заявлении, постояльцы с фамилией Лавров в гостинице не фиксируются и не фиксировались ранее.
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