

На 21 мая 2023 года в Грузии зарегистрировано 9 998 ВИЧ-инфицированных

21.05.2023 15:22





По состоянию на 21 мая 2023 года в Грузии, в Центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии зарегистрировано 9 998 ВИЧ-инфицированных.



Информацию об этом распространяет Тбилисский научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии.



По их данным, среди ВИЧ-инфицированных 7 464 мужчины и 2 534 женщины, большинство пациентов в возрасте от 29 до 39 лет.



«Представители Тбилисского н/п центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии отметили Всемирный день умерших от СПИДа акцией-перформансом и пресс-конференцией.



Всемирный день памяти жертв СПИДа отмечают более 90 стран мира.



Тбилисский н/п центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии традиционно отмечает эту дату каждое третье воскресенье мая с 1996 года.



Международный девиз нынешнего года: «Давайте помнить и действовать!»



В мире с начала пандемии ВИЧ в общей сложности инфицированы этим вирусом 84,2 миллиона человек и более 40,1 миллиона умерли.



Что касается Грузии, то по состоянию на 21 мая 2023 года в Центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии зарегистрировано 9 998 ВИЧ-инфицированных. Среди них 7464 мужчины и 2 534 женщины. Возраст большинства пациентов от 29 до 39 лет. У 4 885 больных развился СПИД, 2 122 - умерли.



Сдать анализ на ВИЧ/СПИД можно в Центре инфекционной патологии и СПИДа.



Тестирование на ВИЧ является бесплатным и конфиденциальным», - отмечается в информации, распространенной Тбилисским н/п центром инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии.





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