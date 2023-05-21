

Все 17 задержанных у гостиницы «Кварлис тба» освобождены

21.05.2023 19:54





Все 17 задержанных на территории гостиницы «Кварлис тба» освобождены.



При этом Гурджаанский районный суд вынес устное предупреждение двум участникам акции. Судебный процесс остальных 14 лиц отложен по ходатайству защиты.



Как пояснили адвокаты, они не смогли вовремя ознакомиться с материалами дела и доказательствами.



Гурджаанский суд рассмотрит дело 14 человек, задержанных у гостиницы «Кварлис тба», 19 июня в 13:00.



Для справки, акция у гостиницы «Кварлис тба» («Озеро Кварели») проходила вчера с утра. Участники акции протестовали против присутствия в ней членов семьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



В ходе протестной акции ситуация между полицией и участниками акции обострялась несколько раз. По последней официальной информации, на месте задержано 17 человек.



В связи с происходящими события президент Грузии Саломе Зурабишвили провела брифинг. По словам президента, глава МВД заверил ее, что «семья, которая собиралась отмечать второй день свадьбы, уехала, и свадьба сегодня не состоится».



Позднее члены и сторонники «Национального движения» провели еще одну акцию возле здания полиции Сагареджо и потребовали освобождения задержанных на акции протеста у гостиницы «Кварлис тба». Ситуация между участниками акции и полицией обострилась и здесь. Были задержаны члены политсовета «Единого национального движения» Лаша Парулава и Георгий Ломидзе. Сигнахский районный суд отложил рассмотрение их дела до 28 мая.





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