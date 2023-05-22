

В Тбилиси открыли памятник жертвам антисоветского восстания

22.05.2023 12:57





В парке Ваке открыт мемориальный уголок в память о расстрелянных членах военного центра Комитета независимости Грузии.



Прошло 100 лет с тех пор, как за попытку организации антисоветского восстания были расстреляны Котэ Абхази, Александр Андроникашвили, Варден Цулукидзе, Ростом Мусхелишвили, Георгий Химшиашвили и другие. Чтобы отдать дань уважения этой дате и членам семей погибших, в парке Ваке, где они были расстреляны, при участии правительства Грузии и Патриархии, мэрия Тбилиси обустроила мемориальный уголок.



В уголке размещена информационная доска, надгробие и подсвечник. Мэр столицы, председатель парламента и другие официальные лица почтили память погибших и возложили цветы к мемориальному уголку.



В мероприятии приняли участие потомки расстрелянных членов военного центра Комитета независимости. Священник освятил мемориальный уголок и надгробие и отслужил панихиду по погибшим.





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