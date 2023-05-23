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Жители Грузии едят слишком много соли – ВОЗ


23.05.2023   13:16


Потребление соли в Грузии почти в два раза выше нормы, заявил глава грузинского представительства ВОЗ Сильвио Доменте.

По его словам, в среднем каждый житель Грузии потребляет 8,5 граммов соли в день, а мужчины еще больше – около 10 граммов.

Представитель ВОЗ предупредил, что злоупотребление солью является одним из факторов гипертонии.

По нормам ВОЗ, норма соли в сутки для взрослого человека до 5 граммов, для детей – 2 грамма.


Источник: Новости - Грузия
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