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Жители Грузии едят слишком много соли – ВОЗ
23.05.2023 13:16
Потребление соли в Грузии почти в два раза выше нормы, заявил глава грузинского представительства ВОЗ Сильвио Доменте.
По его словам, в среднем каждый житель Грузии потребляет 8,5 граммов соли в день, а мужчины еще больше – около 10 граммов.
Представитель ВОЗ предупредил, что злоупотребление солью является одним из факторов гипертонии.
По нормам ВОЗ, норма соли в сутки для взрослого человека до 5 граммов, для детей – 2 грамма.
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