

Жители Грузии едят слишком много соли – ВОЗ

23.05.2023 13:16





Потребление соли в Грузии почти в два раза выше нормы, заявил глава грузинского представительства ВОЗ Сильвио Доменте.



По его словам, в среднем каждый житель Грузии потребляет 8,5 граммов соли в день, а мужчины еще больше – около 10 граммов.



Представитель ВОЗ предупредил, что злоупотребление солью является одним из факторов гипертонии.



По нормам ВОЗ, норма соли в сутки для взрослого человека до 5 граммов, для детей – 2 грамма.



Источник: Новости - Грузия

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