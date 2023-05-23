

На площади Героев установлен бюст Национального героя Грузии Гено Адамия

23.05.2023 18:43





На площади Героев установлен бюст Национальному герою Грузии генералу Гено Адамия.



Сегодня в мероприятии принял участие мэр столицы Каха Каладзе.



Каладзе украсил цветами мемориал героев, павших за территориальную целостность Грузии, и почтил их память.



«Важно, чтобы наши дети, подрастающее поколение, имели полную информацию о героях. Гено Адамия был порядочным человеком, генерал-майором, который продолжал сражаться в составе 23-й бригады даже после падения Сухуми. Он героически пал в этой битве. Еще раз низкий поклон героям. Мы должны хорошо объяснить нашим детям, что значит любить страну. Что это были за люди и как они защищали честь Родины», — заявил Каха Каладзе.



Даже после падения Сухуми 27 сентября 1993 года Гено Адамия отказался сдаться и продолжал оказывать сопротивление абхазским сепаратистам. Он героически пал на Келасурском мосту 28 сентября.



Информацию распространяет пресс-служба мэрии Тбилиси.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





