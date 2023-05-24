

Бывшая ведущая выиграла судебный спор у телекомпании «Рустави-2»

24.05.2023 09:08





Тбилисский городской суд удовлетворил иск бывшей ведущей телекомпании «Рустави-2» и действующей ведущей телекомпании «Мтавари архи» Дико Джоджуа и обязал «Рустави-2» выплатить журналистке зарплату за пропущенное время и компенсацию. Об этом сообщает неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (TIG), которая защищала интересы Джоджуа в суде.



Юрист «Международной прозрачности – Грузия» Тео Закарашвили сообщила «Civil Georgia», что истец потребовал от телекомпании компенсацию невыплаченной зарплаты за последний месяц, и суд полностью удовлетворил их иск. По словам Закарашвили, она не может назвать сумму, которую телекомпания должны выплатить Джоджуа, поскольку информация является конфиденциальной. Что касается компенсации, «Рустави-2» должна выплачивать бывшей ведущей 0,07% за каждый день от суммы зарплаты в неустойки, с момента вступления решения в силу до его исполнения.



Диана Джоджуа покинула телекомпанию «Рустави-2» в конце августа 2019 года после того, как в результате смены менеджмента новый генеральный директор телекомпании Паата Салия уволил с работы руководителя Информационной службы телекомпании Нодара Меладзе, продюсера Гиоргием Лаперашвили, ведущих политических ток-шоу Георгия Габуния и Эку Квеситадзе, а также автора и ведущую развлекательной программы «Нанукас шоу» Нануку Жоржолиани.





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