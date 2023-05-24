

Храм в память погибших в Абхазии и Цхинвальском регионе воздвигнут в Тбилиси

24.05.2023 10:10





Храм в память погибших в войнах 1991-1993 и 2008 годов в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южная Осетия) грузин, абхазов и осетин возведут на территории Кафедрального собора Святой Троицы, Самеба, в Тбилиси, говорится в сообщении Патриархии Грузии.



Отведенное для строительства храма место осветили еще 12 лет назад, но по ряду причин начало работ затянулось. Храм должен стать символом единства Грузии, отмечают в Патриархии.



"Сегодня, в день памяти апостола Симона Кананита "Абхазетоба", обновлено основание этого храма. Церковь будет базиличного типа с пятью алтарями", – говорится в сообщении Патриархии.



Один из алтарей будет носить имя святого Симона Кананита, второй – святого Василиска, третий – святого Иоанна Златоуста, четвертый – в честь ксанских эристави Шалвы, Элизбара и Бидзины Чолокашвили, а также великой царицы объединенной Грузии, святой Тамары.



"Да благословит Господь абхазов, осетин и всю Грузию", – говорится в заявлении Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



В своем заявлении Католикос-Патриарх назвал прошедшие войны братоубийственными. Илия II попросил у Господа благословить и придать сил прошедшим через многие невзгоды беженцам из Абхазии и Цхинвальского региона.



День Абхазии – "Абхазетоба" – отмечается в Грузии 23 мая по благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.





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