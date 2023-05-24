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Эпидемиологи в Грузии предупреждают о вспышке ветряной оспы и кори одновременно


24.05.2023   13:53


Грузинские эпидемиологи говорят о вспышке ветряной оспы в этом году.

Это естественный процесс, вспышка происходит циклично, с промежутками до 5 лет, объяснил глава консультативной группы по иммунизации Иване Чхаидзе.

Последняя вспышка была в 2018 году – 10 106 случаев, а в обычные годы фиксируется 3-4 тысячи. С начала этого года заболели уже 3 118 детей.

В отличие от кори, прививка от ветряной оспы не является обязательной и не включена в национальный календарь прививок. У детей заболевание чаще протекает легко и они получают иммунитет на всю жизнь. Во взрослом возрасте “детская ветрянка” переносится гораздо тяжелее.

Привить детей от ветрянки в Грузии можно исключительно по желанию в частных центрах иммунизации.

Вспышка ветряной оспы накладывается на тяжелый прогноз по кори. За последние пять лет более 20% детей не прошли полностью обязательный двойной курс вакцинации – в группе риска не менее 10 тысяч. Минздрав призывает родителей не отказываться от вакцинации и делать прививки от кори в положенное время.

В отличие от ветряной оспы корь – более опасное заболевание, гораздо чаще вызывает осложнения и по статистке намного выше летальность.


Источник: Новости - Грузия
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