

Эпидемиологи в Грузии предупреждают о вспышке ветряной оспы и кори одновременно

24.05.2023 13:53





Грузинские эпидемиологи говорят о вспышке ветряной оспы в этом году.



Это естественный процесс, вспышка происходит циклично, с промежутками до 5 лет, объяснил глава консультативной группы по иммунизации Иване Чхаидзе.



Последняя вспышка была в 2018 году – 10 106 случаев, а в обычные годы фиксируется 3-4 тысячи. С начала этого года заболели уже 3 118 детей.



В отличие от кори, прививка от ветряной оспы не является обязательной и не включена в национальный календарь прививок. У детей заболевание чаще протекает легко и они получают иммунитет на всю жизнь. Во взрослом возрасте “детская ветрянка” переносится гораздо тяжелее.



Привить детей от ветрянки в Грузии можно исключительно по желанию в частных центрах иммунизации.



Вспышка ветряной оспы накладывается на тяжелый прогноз по кори. За последние пять лет более 20% детей не прошли полностью обязательный двойной курс вакцинации – в группе риска не менее 10 тысяч. Минздрав призывает родителей не отказываться от вакцинации и делать прививки от кори в положенное время.



В отличие от ветряной оспы корь – более опасное заболевание, гораздо чаще вызывает осложнения и по статистке намного выше летальность.



Источник: Новости - Грузия

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