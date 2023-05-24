

Православная церковь Украины переходит на новый календарь

24.05.2023 17:26





Православная церковь Украины утвердила переход на новый календарь, сообщает BBC.



Как пишут СМИ, отныне Рождество в стране будут отмечать 25 декабря, а не 7 января. Также будут изменены даты других праздников, среди которых Крещение, теперь будет отмечаться 6 января вместо 19 января, а День Святого Николая будет отмечаться 6 декабря, вместо 19 декабря.



По информации СМИ, Пасха и Троица будут праздноваться как раньше. Формальное решение об окончательном переходе на новый календарь будет принято 27 июля на Поместном соборе.







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