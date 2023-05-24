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Православная церковь Украины переходит на новый календарь
24.05.2023 17:26
Православная церковь Украины утвердила переход на новый календарь, сообщает BBC.
Как пишут СМИ, отныне Рождество в стране будут отмечать 25 декабря, а не 7 января. Также будут изменены даты других праздников, среди которых Крещение, теперь будет отмечаться 6 января вместо 19 января, а День Святого Николая будет отмечаться 6 декабря, вместо 19 декабря.
По информации СМИ, Пасха и Троица будут праздноваться как раньше. Формальное решение об окончательном переходе на новый календарь будет принято 27 июля на Поместном соборе.
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