

Грузинский режиссер Дата Тавадзе номинирован на латвийскую премию «Kilograms kultūras 2023»

24.05.2023 20:15





Пьеса немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта «Кавказский меловой круг» в постановке грузинского режиссера Даты Тавадзе вошел в пятерку номинантов на ежегодную премию латвийских общественных медиа в области культуры «Kilograms kultūras 2023».



Сценография спектакля принадлежит Кети Надибаидзе, а музыкальное оформление – Нике Пасури. Спектакль был поставлен на сцене театра «Dailes».



Премьера спектакля состоялась 24 марта 2023 года.



«Пьеса была написана вскоре после Второй мировой войны, когда Брехт находился в изгнании в Америке. Я думаю, он действительно чувствовал войну, был одним из тех, кто может описать войну, кто может найти язык, чтобы рассказать о том, что происходит. Такие голоса, которые находят способ запечатлеть реальность, мгновенно становятся классикой. Я думаю, что это история не о военном времени, а о великой надежде в военное время. О выживании. Люди защищают друг друга, и поэтому выживают. И это очень важно в этой истории. Всегда должна быть надежда, чтобы будущее не было разрушено. Я хотел рассказать об этом», — сказал Дата Тавадзе.





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