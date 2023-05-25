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Грузинский митрополит принял участие в божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве
25.05.2023 15:34
Один из самых влиятельных первосвященников Грузинской православной церкви, митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз (Пачуашвили) посетил с визитом в Москву. 24 мая он принял участие в божественной литургии в Храме Христа Спасителя, которую провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Как заявил митрополит Николоз, Патриархия Грузии была проинформирована о его визите в Москву, хотя Католикосу-Патриарху Илие Второму не было известно о его присутствии на богослужении.
«Меня пригласили на службу. Я не успел сообщить Патриарху. С одной стороны, Патриарх знал, что я в Москве, но не знал, что я собирался посетить службу. Я не успел согласовать».
Владыка Николоз также заступился за предстоятеля Московского Патриархата. По его словам, утверждения, будто Патриарх Кирилл благословляет и поощряет войну в Украине, являются ложными. Он объяснил позицию главы РПЦ «очень простой причиной»: «Потому что на канонической территории Патриарха Кирилла сегодня идет война».
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