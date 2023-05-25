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Митрополит Николоз утверждает, что самовольно принял участие в богослужении, проводимом патриархом Кириллом
25.05.2023 20:15
«Свой визит в Москву я планировал давно, еще до отмены визового режима и восстановления прямого авиасообщения», — заявил Первому каналу Грузии митрополит Ахалкалакской и Кумурдской епархии владыка Николоз Пачуашвили.
По его словам, одной из целей его визита в Москву было проведение службы в грузинской церкви и посещение выставки грузинских фресок, отреставрированных Адольфом Овчиниковым.
Что касается присутствия на службе в связи с Днем Ангела Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, то, по словам преподобного Николоз, он не смог договориться с грузинским Патриархом о решении посетить указанную службу.
«Я предупредил и Московскую Патриархию, и МИД, что это не будет согласовано с Патриархом, что это будет мое личное решение, что меня пригласят лично, а не в качестве официальной делегации от Патриархии Грузии. Думаю, я имел право решать индивидуально», — заявил владыка Николоз Пачуашвили.
По поводу приезда владыки Николоз в Москву и присутствия на службе, связанной с Днем Русского Патриарха Кирилла, руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии диакон Андриа Джагмаидзе сообщил, что владыка Николоз находится в Москве с частным визитом и не представляют Патриархию Грузии.
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