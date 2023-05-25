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Приехавшие в Грузию россияне опровергли связь с ансамблем «Камушка»


25.05.2023   20:16


В Тбилиси молодежные активисты облили краской, расписали нецензурными словами и забросали яйцами автобус с российскими номерами.

Движение «Сирцхвилиа» («Позор») заявило, но на автобусе в Грузию приехал Народный ансамбль уральского танца «Камушка».

«Ансамбль, который несколько дней назад танцевал на концерте в Кремле, а до этого посвятил концерт «русскому воину», не должен въезжать на территорию Грузии», – заявили представители движения.

Журналисты телекомпании «Мтавари» сегодня, 25 мая поговорили с одним из россиян, который заявил, что группа из 20 человек, приехавшая в Тбилиси, не имеет никакого отношения к ансамблю «Камушка». Мужчина утверждает, что они арендовали автобус и приехали из Перми в Грузию на паломничество – через КПП «Верхний Ларс».

Отметим, что в самом ансамбле инцидент не комментировали. Согласно информации, опубликованной на странице ансамбля в соцсети «Вконтакте», 1 мая в Перми прошел концерт «Камушки», посвященный «русскому воину». В соцсети нет информации о визите или запланированных в Грузии концертах.


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