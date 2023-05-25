

Патриархия Грузии отмежевалась от визита митрополита Николоза в Москву

25.05.2023 20:24





Патриархия Грузии распространяет заявление по поводу визита митрополита Николоза в Москву и отмечает, что это не был его официальный визит.



В то же время патриархия отмечает, что не располагала информацией о том, что митрополит Николоз присутствовал на богослужении в связи с днем ангела российского патриарха Кирилла, пока в Интернете не был распространен фотоматериал, свидетельствующий об этом факте.



«В СМИ и интернете распространилась информация о том, что якобы патриархия Грузии направила в Москву митрополита Ахалкалакского, Кумурдойского и Карского Николоза (Пачуашвили) для поздравления патриарха России Кирилла с днем ангела.



В связи с этим поясняем:



В патриархии Грузии не было информации о том, что митрополит Николоз присутствовал на богослужении в этот день, пока в интернете не был распространен фотоматериал, отображающий соответствующий факт.

Кроме того, четко отмечаем, что это не был официальный визит митрополита Николоза. В последний период он несколько раз посещал Москву в связи со своими частными и личными нуждами, так как у него есть члены семьи и другие близкие в столице России», - говорится в заявлении.







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