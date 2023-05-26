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Журналистам не разрешили задать вопросы министру обороны Грузии


26.05.2023   17:32


Представителями СМИ не дали возможность задать вопросы министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе, который по случаю празднования Дня независимости выступил с речью на площади Свободы в Тбилиси.

Сотрудники пресс-службы забрали у журналистов микрофоны и сами поднесли их к министру, который стоял в нескольких метрах от места, выделенного для представителей медиа. Журналистов же разместили в пространстве, окруженном железными ограждениями.

По этой причине Netgazeti неизвестно, о чем заявил Джуаншер Бурчуладзе говоря в микрофоны, которые держали сотрудники пресс-службы.

По сообщению пресс-службы правительства, согласно протоколу мероприятия, у представителей СМИ не будет возможности подойти к чиновникам до окончания мероприятия.

Мероприятия, посвященные 26 мая, проходят по всей Грузии.

На главном фото: министр Джуаншер Бурчуладзе с сотрудниками пресс-службы. Фотография была сделана из зоны, выделенной для работников СМИ.


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