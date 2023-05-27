

Гроссмейстер Элизбар Убилава - тренер Гаприндашвили и Ананда

27.05.2023 10:45









Свою роль в успехе нашей сборной в Мадриде сыграли активные представители грузинской диаспоры и сотрудники посольства Грузии в Испании, которые с трибун мощно поддерживали хоккеистов. Среди них отмечу Элизбара Убилава и его супругу Нану Джибладзе (в 1970-х годах она была фигуристкой в Грузии, с 1993 года живет в Испании, в последние 25 лет работает там тренером по фигурному катанию), проживающую с 2004 года в Мадриде чемпионку Грузии по метанию копья, мастера спорта Русудан Чинчараули и консула Грузии в Испании Теймураза Басилая (родился в Сухуми 07.07.1991) . Убилава и Джибладзе побывали также в том отеле , где проживала сборная Грузии и подбодрили членов нашей делегации, которую возглавлял президент Федерации хоккея страны Заза Хечуашвили. Хоккеистов в отеле в Мадриде навестили и наши дипломаты- посол Грузии Илия Георгадзе и консул нашей страны Т. Басилая.



Мой повышенный интерес в Мадриде вызвал Э. Убилава, которого я знаю много лет. Список шахматистов и команд, которых он тренировал в последние 40 лет, просто впечатляет.



- Батоно Элизбар, ваш отец был писателем и журналистом, а Вы стали шахматистом?



- Шахматам меня научил отец (Элизбар), когда мне было 6 лет. В один прекрасный день отец принес с собой шахматы, посадил всех четверых детей (я был младшим в семье) вокруг стола и объяснил правила игры. Шахматы увлекли меня, но родители вначале думали, что мне лучше изучать музыку и в шестилетнем возрасте отдали меня в музыкальную школу. Экзамены мне дались легко и учителя надеялись, что из меня вырастит музыкант, но я хотел изучать только шахматы и признался отцу в этом. С 1960 года (мне тогда было 10 лет) я стал посещать шахматную школу в Тбилиси, где директором работал первый шахматный мастер Грузии Виктор Гоглидзе, а моим первым педагогом стал Павлэ Хизанишвили. Наиболее запоминающейся были для меня победы в чемпионатах Грузии 1970 и 1975 гг. В первом из них вне конкурса участвовал экс-чемпион мира Михаил Таль,хотя он и опередил нас на полочка, но чемпионами Грузии объявили троих шахматистов, занявших места вслед за Талем - Бухути Гургенидзе, Романа Джинджихашвили и меня. Также мне памятна победа в Чехословакии в 1989 году, где я во второй раз выполнил норму гроссмейстера и опередил многих известных шахматистов.



- Совсем юным Вы победили легендарного Ботвинника, какова была его реакция?



- Это случилось в 1963 году, мне было 13 лет, Михаил Ботвинник гостил в Тбилиси, его пригласили в нашу шахматную школу для сеанса одновременной игры на 25 досках. У меня был второй разряд, а на сеанс приглашали только перворазрядников. Мой тренер обещал мне найти место и перед началом сеанса он посадил за шахматный столик. Помню дебют этой партии, (мы играли ферзевой гамбит) и в середине игры мне удалось уровнять позиции а в дальнейшем выиграть партию. Михаил Моисеевич улыбнулся и поздравил меня с победой. Эту встречу с я считаю отправной точкой в моей шахматной карьере - после встречи с Ботвинником я стал заниматься шахматами по-настоящему серьезно.



- Вы были тренером Нонны Гаприндашвили и Наны Иоселиани, легко ли было с ними работать?



- В начале моей тренерской карьеры я тренировал Нану Иоселиани (1974-1977), она пришла ко мне в тринадцатилетнем возрасте и очень скоро стала добиваться высоких результатов, уверен, что она могла бы стать и чемпионкой мира, но судьба распорядилась иначе (Иоселиани дважды была вице-чемпионкой мира 1988 и 1993 годов-прим.корр.) . С 1978 по 1986 годы я работал тренером легендарной шахматистки Ноны Гаприндашвили. С Наной и Ноной было просто работать в шахматном плане, но ответственность, которая ложилась на тренера, трудно было переносить.



- Вы были секундантом Анатолия Карпова?



- Работать с этим величайшим шахматистом (в 1985-1989 гг) было большим наслаждением. Тончайшее понимание позиции, колоссальный опыт помогал нам, его секундантам, нащупывать правильные направления и проверять новшества, которые мы пытались провести в дебютах, которые он хотел играть. Особенно памятен матч на первенство мира в Севилье между Карповым и Каспаровым в 1987 году, где спортивный накал и околошахматные события были до предела накалены... С легендарным Бобби Фишером мне не довелось встречаться, хотя мое поколение и я выросли в ореоле его незабываемых шахматных побед.



- Вот уже 33 года Вы живете в Испании, как оказались там?



- В 1987 году я был в Севилье секундантом Карпова, видимо это обстоятельство побудило шахматную федерацию одной из провинций Испании пригласить меня в 1990 году в качестве тренера. Затем поступили другие приглашения как тренеру и как шахматисту для участия в международных турнирах в той же Испании. Постепенно я полностью включился в испанскую шахматную жизнь. Моя семья переехала жить в Испанию в 1993 году, как все хорошо помнят это были очень трудные годы для Грузии, сперва мы поселились в г. Овиедо, а с 1994 года живем в красивом поселке недалеко от Мадрида. Эти годы обогатили нас познанием новой культуры, расширили интеллект, хотя по сей день сильно тоскуем по родным и близким, по Грузии.Я много лет был заместителем директора шахматного журнала «Peon De Rey», но основной моей работой была тренерская работа.



- Вы были тренером выдающегося индийского шахматиста Ананда, под Вашим руководством он в 2000 году впервые стал чемпионом мира!.



- С Вишванатаном Анандом я работал с 1994 по 2005 годы, это период больших творческих достижений - как в карьере этого замечательного шахматиста, также в моей тренерской биографии. Начало нашего сотрудничества совпало с гигантским ростом значения компьютерной технологии в шахматах для прорабатывания новейших дебютных идей и схем. Ананд –один из лидеров в освоении компьютерной технологии в шахматах, что также помогло мне освоить эту технику, особенно когда дело касается внедрения новых идей и изучения дебютной теории. В 2000 году он впервые стал чемпионом мира, никогда не забуду тот день (см. фото ). Годы работы с В. Анандом сделали меня весьма известным в Индии, поэтому многие индийские шахматисты желали работать со мной. Видимо, поэтому, я был тренером сборной Индии на нескольких Всемирных шахматных Олимпиадах.



- Вы шесть лет были главным тренером женской сборной Грузии!



- Это очень важный, приятный и успешный период моей шахматной жизни. На пост главного тренера женской сборной Грузии меня пригласил президент Федерации шахмат страны Гия Георгадзе (он занимал этот пост в 2008-2022 годах). Федерация и соответствующие ведомства Грузии создала все необходимые условия для подготовки нашей женской сборной. В 2015 году наша женская сборная стала победителем командного чемпионата мира в Китае, а на командных ЧМ в 2017,2019 и 2021 годах -занимала третьи места и становилось бронзовым призером, кроме того, наша женская сборная 3 раза становилась вице-чемпионом командного чемпионата Европы (2017,2019,2021), один раз –бронзовым призером ЧЕ (2015), а также бронзовым призером Всемирной Шахматной Олимпиады 2018 года. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших девушек, которые выступали на этих турнирах и принесли большую радость Грузии. Пользуясь случаем, хочу передать сердечный привет нашим шахматистам,я очень скучаю по Грузии.



Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



Фото 1 - Э.Убилава и В. Ананд (фото из архива Убилава)

Фото 2 - Убилава, Джибладзе и Пачкория в Мадриде

Имя гроссмейстера и титулованного тренера Элизбара Убилава хорошо известно в мировых шахматных кругах. С 1990 года по сегодняшний день он живет и работает в Испании. Месяц назад автор этих строк вместе национальной сборной Грузии по хоккею с шайбой побывал в Мадриде, где наши хоккеисты сотворили сенсацию:впервые выступая в группе А второго дивизиона ЧМ , они обыграли Исландию 4:1 , Израиль (7:3), Хорватию (6:0) и Австралию (3:2) и в равной борьбе проиграли Испании(0:2), заняв по итогам турнира второе место . В прошлом году наша сборная выступала в группе Б второго дивизиона ЧМ в Исландии и заняла второе место.Свою роль в успехе нашей сборной в Мадриде сыграли активные представители грузинской диаспоры и сотрудники посольства Грузии в Испании, которые с трибун мощно поддерживали хоккеистов. Среди них отмечу Элизбара Убилава и его супругу Нану Джибладзе (в 1970-х годах она была фигуристкой в Грузии, с 1993 года живет в Испании, в последние 25 лет работает там тренером по фигурному катанию), проживающую с 2004 года в Мадриде чемпионку Грузии по метанию копья, мастера спорта Русудан Чинчараули и консула Грузии в Испании Теймураза Басилая (родился в Сухуми 07.07.1991) . Убилава и Джибладзе побывали также в том отеле , где проживала сборная Грузии и подбодрили членов нашей делегации, которую возглавлял президент Федерации хоккея страны Заза Хечуашвили. Хоккеистов в отеле в Мадриде навестили и наши дипломаты- посол Грузии Илия Георгадзе и консул нашей страны Т. Басилая.Мой повышенный интерес в Мадриде вызвал Э. Убилава, которого я знаю много лет. Список шахматистов и команд, которых он тренировал в последние 40 лет, просто впечатляет.- Шахматам меня научил отец (Элизбар), когда мне было 6 лет. В один прекрасный день отец принес с собой шахматы, посадил всех четверых детей (я был младшим в семье) вокруг стола и объяснил правила игры. Шахматы увлекли меня, но родители вначале думали, что мне лучше изучать музыку и в шестилетнем возрасте отдали меня в музыкальную школу. Экзамены мне дались легко и учителя надеялись, что из меня вырастит музыкант, но я хотел изучать только шахматы и признался отцу в этом. С 1960 года (мне тогда было 10 лет) я стал посещать шахматную школу в Тбилиси, где директором работал первый шахматный мастер Грузии Виктор Гоглидзе, а моим первым педагогом стал Павлэ Хизанишвили. Наиболее запоминающейся были для меня победы в чемпионатах Грузии 1970 и 1975 гг. В первом из них вне конкурса участвовал экс-чемпион мира Михаил Таль,хотя он и опередил нас на полочка, но чемпионами Грузии объявили троих шахматистов, занявших места вслед за Талем - Бухути Гургенидзе, Романа Джинджихашвили и меня. Также мне памятна победа в Чехословакии в 1989 году, где я во второй раз выполнил норму гроссмейстера и опередил многих известных шахматистов.- Это случилось в 1963 году, мне было 13 лет, Михаил Ботвинник гостил в Тбилиси, его пригласили в нашу шахматную школу для сеанса одновременной игры на 25 досках. У меня был второй разряд, а на сеанс приглашали только перворазрядников. Мой тренер обещал мне найти место и перед началом сеанса он посадил за шахматный столик. Помню дебют этой партии, (мы играли ферзевой гамбит) и в середине игры мне удалось уровнять позиции а в дальнейшем выиграть партию. Михаил Моисеевич улыбнулся и поздравил меня с победой. Эту встречу с я считаю отправной точкой в моей шахматной карьере - после встречи с Ботвинником я стал заниматься шахматами по-настоящему серьезно.- В начале моей тренерской карьеры я тренировал Нану Иоселиани (1974-1977), она пришла ко мне в тринадцатилетнем возрасте и очень скоро стала добиваться высоких результатов, уверен, что она могла бы стать и чемпионкой мира, но судьба распорядилась иначе (Иоселиани дважды была вице-чемпионкой мира 1988 и 1993 годов-прим.корр.) . С 1978 по 1986 годы я работал тренером легендарной шахматистки Ноны Гаприндашвили. С Наной и Ноной было просто работать в шахматном плане, но ответственность, которая ложилась на тренера, трудно было переносить.- Работать с этим величайшим шахматистом (в 1985-1989 гг) было большим наслаждением. Тончайшее понимание позиции, колоссальный опыт помогал нам, его секундантам, нащупывать правильные направления и проверять новшества, которые мы пытались провести в дебютах, которые он хотел играть. Особенно памятен матч на первенство мира в Севилье между Карповым и Каспаровым в 1987 году, где спортивный накал и околошахматные события были до предела накалены... С легендарным Бобби Фишером мне не довелось встречаться, хотя мое поколение и я выросли в ореоле его незабываемых шахматных побед.- В 1987 году я был в Севилье секундантом Карпова, видимо это обстоятельство побудило шахматную федерацию одной из провинций Испании пригласить меня в 1990 году в качестве тренера. Затем поступили другие приглашения как тренеру и как шахматисту для участия в международных турнирах в той же Испании. Постепенно я полностью включился в испанскую шахматную жизнь. Моя семья переехала жить в Испанию в 1993 году, как все хорошо помнят это были очень трудные годы для Грузии, сперва мы поселились в г. Овиедо, а с 1994 года живем в красивом поселке недалеко от Мадрида. Эти годы обогатили нас познанием новой культуры, расширили интеллект, хотя по сей день сильно тоскуем по родным и близким, по Грузии.Я много лет был заместителем директора шахматного журнала «Peon De Rey», но основной моей работой была тренерская работа.- С Вишванатаном Анандом я работал с 1994 по 2005 годы, это период больших творческих достижений - как в карьере этого замечательного шахматиста, также в моей тренерской биографии. Начало нашего сотрудничества совпало с гигантским ростом значения компьютерной технологии в шахматах для прорабатывания новейших дебютных идей и схем. Ананд –один из лидеров в освоении компьютерной технологии в шахматах, что также помогло мне освоить эту технику, особенно когда дело касается внедрения новых идей и изучения дебютной теории. В 2000 году он впервые стал чемпионом мира, никогда не забуду тот день (см. фото ). Годы работы с В. Анандом сделали меня весьма известным в Индии, поэтому многие индийские шахматисты желали работать со мной. Видимо, поэтому, я был тренером сборной Индии на нескольких Всемирных шахматных Олимпиадах.- Это очень важный, приятный и успешный период моей шахматной жизни. На пост главного тренера женской сборной Грузии меня пригласил президент Федерации шахмат страны Гия Георгадзе (он занимал этот пост в 2008-2022 годах). Федерация и соответствующие ведомства Грузии создала все необходимые условия для подготовки нашей женской сборной. В 2015 году наша женская сборная стала победителем командного чемпионата мира в Китае, а на командных ЧМ в 2017,2019 и 2021 годах -занимала третьи места и становилось бронзовым призером, кроме того, наша женская сборная 3 раза становилась вице-чемпионом командного чемпионата Европы (2017,2019,2021), один раз –бронзовым призером ЧЕ (2015), а также бронзовым призером Всемирной Шахматной Олимпиады 2018 года. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших девушек, которые выступали на этих турнирах и принесли большую радость Грузии. Пользуясь случаем, хочу передать сердечный привет нашим шахматистам,я очень скучаю по Грузии.Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист ГрузииФото 1 - Э.Убилава и В. Ананд (фото из архива Убилава)Фото 2 - Убилава, Джибладзе и Пачкория в Мадриде





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