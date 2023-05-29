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Гражданин России спровоцировал конфликт на матче «Динамо» Тбилиси – «Динамо» Батуми (+видео)
29.05.2023 20:06
Российский футбольный болельщик в футболке с сербским флагом на карте Косово спровоцировал конфликт на трибунах стадиона в Тбилиси накануне вечером, во время игры «Динамо» Тбилиси – «Динамо» Батуми», пишет Газета.ru.
Он подошел к трибуне тбилисских ультрас и вызвал огонь на себя активной жестикуляцией. Добился того, что один из болельщиков плюнул ему в лицо, после чего удалился в подтрибунное помещение. После этого за ним погнались болельщики. Что стало с российским гражданином, на данный момент не известно.
На видео, которое распространил канал @Tbilisi_life – кадры начала погони.
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