

Гражданин России спровоцировал конфликт на матче «Динамо» Тбилиси – «Динамо» Батуми (+видео)

29.05.2023 20:06





Российский футбольный болельщик в футболке с сербским флагом на карте Косово спровоцировал конфликт на трибунах стадиона в Тбилиси накануне вечером, во время игры «Динамо» Тбилиси – «Динамо» Батуми», пишет Газета.ru.



Он подошел к трибуне тбилисских ультрас и вызвал огонь на себя активной жестикуляцией. Добился того, что один из болельщиков плюнул ему в лицо, после чего удалился в подтрибунное помещение. После этого за ним погнались болельщики. Что стало с российским гражданином, на данный момент не известно.





На видео, которое распространил канал @Tbilisi_life – кадры начала погони.







Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





