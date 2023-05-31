

НПО выразили сожаление, что выступление премьер-министра совпадало с риторикой Кремля

31.05.2023 16:33





Гражданское общество откликается на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на Братиславском форуме GLOBSEC.



Как говорится в заявлении, НПО выражают сожаление по поводу того, что речь премьер-министра Грузии полностью совпадала с нарративом Кремля, согласно которому расширение НАТО создает угрозу России.



«Организации гражданского общества осуждают заявление, сделанное премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили на форуме GLOBSEC в Братиславе 30 мая, которое повторяет позицию Кремля и считает стремление Украины вступить в НАТО причиной несправедливого вторжения России в Украину.



Напоминаем премьер-министру, что членство Украины в НАТО – это исторический выбор украинского народа, который подтвержден Конституцией Украины. Напоминаем также премьер-министру, что Хельсинкский акт определяет суверенное право каждой страны присоединяться к любому договору или альянсу по своему усмотрению.



Выражаем сожаление по поводу того, что выступление премьер-министра Грузии полностью совпадало с нарративом Кремля, согласно которому расширение НАТО создает угрозу России. Вместе с тем, печально, что премьер-министр Грузии и в этот раз не воспользовался возможностью всячески осудить несправедливое и неспровоцированное нападение Российской Федерации на Украину.



Напоминаем также премьер-министру, что он представляет государство, народ которого абсолютным большинством поддержал членство Грузии в НАТО по итогам плебисцита, состоявшегося 5 января 2008 года. Этот выбор подкрепляется статьей 78 Конституции Грузии, согласно которой конституционные органы должны принять все меры в пределах своих полномочий для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и НАТО», - говорится в заявлении, которое подписали:



«Центр по правам человека»



«Центр исследования демократии»



«Центр исследования экономической политики»



«Институт развития свободы информации»



Фонд развития СМИ



«Центр мониторинга управления»



«Партнерство за права человека»



«Превенция для прогресса»



Фонд Рондели



«Международная прозрачность – Грузия»



«Ассоциация молодых юристов Грузии»



«Демократическая инициатива Грузии»



«Страж суда Грузии»



«Центр социальной справедливости»



«Институт толерантности и разнообразия»



«Права – Грузия»



Фонд «Открытое общество – Грузия»



«Международный центр реабилитации жертв пыток»





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