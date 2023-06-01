

PHR о проблемах в сфере защиты и благополучия детей в Грузии

01.06.2023 20:20





Неправительственная организация «Партнерство за права человека» (PHR) в заявлении, опубликованном 1 июня, в связи с Международным днем ​​защиты детей, акцентирует внимание на проблемы в сфере защиты и благополучия детей в Грузии, и подчеркивает, что «сотрудничество правительства с организациями, защищающими права детей, резко ухудшилось».



Со ссылкой на доклад народного защитника организация указывает, что количество детей, чей статус учащегося был приостановлен «в связи с выездом за границу вместе с семьей», удвоилось. Увеличилась и статистика насилия в отношении детей, а эффективное расследование случаев такого насилия остается проблемой.



По заявлению PHR, в особо сложном правовом положении находятся дети с ограниченными возможностями. Действующая модель оценки детей с ограниченными возможностями по-прежнему опирается на медицинский подход и лишает детей возможности доступа к адекватным услугам. Кроме того, существующие государственные программы для детей с различными потребностями недостаточны, и существующие программы по благополучию детей не адаптированы для детей с ограниченными возможностями.



«В Грузии по-прежнему существуют т.е. «детские дома», что противоречит основным правам детей на безопасную и гармоничную жизнь, фундаментальным правам на их развитие. Государство пока малоэффективно работает в направлении поддержки детей, лишенных заботы».



Среди основных проблем организация называет отсутствие бесплатного питания для детей в школах, а также подчеркивает, что дошкольное образование по-прежнему недоступно для некоторых детей по разным причинам.



В связи с этими и другими вызовами PHR считает, что работа государства по защите прав детей недостаточна и необходимо немедленно мобилизовать усилия различных органов государства для существенного укрепления прав детей и быстрого и устойчивого решения стоящих перед ними задач.



Civil Georgia

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