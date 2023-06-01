

Шендеровича не пустили в Грузию

01.06.2023 23:42





оссийского писателя и публициста Виктора Шендеровича не пустили в Грузию. Об этом сообщает Николай Левшиц в своем телеграмм-канале.



Его развернули на пограничном контроле и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. Об этом мне сообщили устроители его грузинских выступлений. На 2 июня планировался его концерт в Тбилиси, на 4 июня - в Батуми.



Шендерович был в Грузии несколько раз, при этом в последний - всего несколько месяцев назад.





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