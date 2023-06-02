

Шендерович: «Защитили Грузию от меня, молодцы»

02.06.2023 11:54





Писатель и публицист Виктор Шендерович опубликовал пост в социальной сети, подтвердив, что его не пустили в Грузию: «концертов в Тбилиси и Батуми не будет».



Как стало известно вечером 1 июня, Шендеровича развернули на пограничном контроле в аэропорту и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. По какой причине писателя не пустили в Грузию, не уточняется. В МВД Грузии ситуацию пока не комментировали.



«Десятки друзей, сотни зрителей, терапевтический смех, пять пудов взаимной любви, сотня надписанных книг и неделя моего гастрономического счастья – ничего этого не будет. Праздник отменен без объяснений группой анонимов из грузинского МВД. Защитили Грузию от меня, молодцы.



Ну, не от меня первого...



Назвать Грузию при Иванишвили путинской провинцией я не рискну, но работа в этом направлении ведется, не правда ли?



...В 2006 году, в разгар позорной антигрузинской кампании и депортаций, я вместе с сотнями других москвичей выходил на митинг протеста на Пушкинскую площадь со значком на груди – «Я грузин»...



Как выясняется уже из моей депортации (из Тбилиси), – грузин я все-таки недостаточный.



Смешно получилось», – написал он.





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