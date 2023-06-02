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В Грузии Tbilisi Pride Week отметят закрытыми мероприятиями
02.06.2023 15:42
В этом году Tbilisi Pride Week пройдет в столице Грузии с 1 по 8 июля. В организации говорят, что традиционно в начале июля они присоединяются к Маршу достоинства, который в июне отмечается во всем мире.
Как сообщает Tbilisi Pride, в рамках недели состоятся закрытые мероприятия политического, культурного и академического характера, в том числе Международная ЛГБТКИ-конференция и Pride Festival.
«Неделя прайда — это уникальная возможность для лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир людей объединиться, свободно выразить себя и отстаивать свои права.
Неделя прайда более значима и политична в Грузии, где влиятельные противники целенаправленно препятствуют защите основных прав человека, разжигают ненависть и пропагандируют путинскую идеологию», — говорится в заявлении организации.
Tbilisi Pride Week проходит в Тбилиси с 2019 года на фоне насилия и угроз со стороны гомофобных групп.
В июле 2021 года агрессивные группировки, желавшие сорвать запланированный «Марш Достоинства», напали на десятки журналистов. Они также ворвались в офисы активистов движения.
На фоне рисков в прошлом году празднование Tbilisi Pride Week прошло в формате закрытых мероприятий.
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