

В Грузии Tbilisi Pride Week отметят закрытыми мероприятиями

02.06.2023 15:42





В этом году Tbilisi Pride Week пройдет в столице Грузии с 1 по 8 июля. В организации говорят, что традиционно в начале июля они присоединяются к Маршу достоинства, который в июне отмечается во всем мире.



Как сообщает Tbilisi Pride, в рамках недели состоятся закрытые мероприятия политического, культурного и академического характера, в том числе Международная ЛГБТКИ-конференция и Pride Festival.



«Неделя прайда — это уникальная возможность для лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир людей объединиться, свободно выразить себя и отстаивать свои права.



Неделя прайда более значима и политична в Грузии, где влиятельные противники целенаправленно препятствуют защите основных прав человека, разжигают ненависть и пропагандируют путинскую идеологию», — говорится в заявлении организации.



Tbilisi Pride Week проходит в Тбилиси с 2019 года на фоне насилия и угроз со стороны гомофобных групп.



В июле 2021 года агрессивные группировки, желавшие сорвать запланированный «Марш Достоинства», напали на десятки журналистов. Они также ворвались в офисы активистов движения.



На фоне рисков в прошлом году празднование Tbilisi Pride Week прошло в формате закрытых мероприятий.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





