

GWP и USAID назвали дезинформацией сообщения о плохом качестве питьевой воды

02.06.2023 17:57





Информация, согласно которой, якобы сотрудник «USAID» советует людям не пить воду «Georgian Water and Power» (GWP), не соответствует действительности. Об этом заявили USAID и GWP.



Упомянутая информация распространяется в основном в социальных сетях. Согласно распространяемой информации, представитель USAID сообщил своему окружению, что в воду GWP попало подозрительное вещество, поэтому он советует не пить воду из-под крана в течение нескольких дней.



2 июня USAID (Агентство США по международному развитию) опровергло эту информацию. Как было указано в заявлении, USAID не владеет такой информацией и не дает никаких советов по этому вопросу.



«Ни USAID, ни какое-либо другое ведомство правительства США не контролирует безопасность питьевой воды в Грузии и не проводит общественных консультаций по качеству воды», — говорится в сообщении.



GWP также отреагировала на распространенную информацию. По информации «Джорджиан уотер энд пауэр», жители Тбилиси, Рустави и Мцхета снабжаются качественной питьевой водой. В компании объясняют случившееся попыткой распространения необоснованной дезинформации о качестве питьевой воды.



По сообщению GWP, специалисты компании в непрерывном режиме контролируют качество воды в 404 точках водопроводной сети города. Качество питьевой воды в Тбилиси, Рустави и Мцхета полностью соответствует требованиям, установленным национальными нормами, а также рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и европейским нормам.



Центральная химико-микробиологическая лаборатория и лаборатория основных объектов компании GWP аккредитованы в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025:2017/2018.



«Учитывая высокий интерес общественности, GWP поясняет, что имеет место попытка распространения безосновательной дезинформации о качестве питьевой воды в городах Тбилиси, Рустави и Мцхета. Компания подтверждает, что население обеспечивается качественной питьевой водой», – говорится в заявлении GWP.



По словам технического директора GWP Зураба Алфаидзе, компания обратится в прокуратуру для установления источника и цели распространения вышеуказанной информации.



«Это не первый случай распространения подобной дезинформации. Был аналогичный случай 4 года назад, когда мы обратились в суд и выиграли этот процесс.



И в этом случае GWP обязательно обратится в прокуратуру Грузии для установления источника распространения и целей распространения», — добавил он в беседе с журналистами.





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