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Хвича Кварацхелия назван лучшим футболистом Серии-А в текущем сезоне
02.06.2023 20:18
Грузинский футболист итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия назван лучшим футболистом Серии-А. Это его первый сезон в лиге, входящей в ТОП-5. Серия-А называет его "лучшим из лучших".
Серия-А продолжает называть лучших игроков и тренеров. Лучшим тренером назван тренер чемпиона Италии "Наполи" Лучано Спалетти.
Лучшим защитником назван игрок "Наполи" кореец Ким Миндже.
Лучший бомбардир - Виктор Осимен ("Наполи")
Лучший полузащитник - Николо Барелла ("Интер")
Лучший вратарь - Иван Проведель ("Лацио")
Лучший молодой игрок лиги - Николо Фаджоли ("Ювентус")
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