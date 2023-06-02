

Хвича Кварацхелия назван лучшим футболистом Серии-А в текущем сезоне

02.06.2023 20:18





Грузинский футболист итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия назван лучшим футболистом Серии-А. Это его первый сезон в лиге, входящей в ТОП-5. Серия-А называет его "лучшим из лучших".



Серия-А продолжает называть лучших игроков и тренеров. Лучшим тренером назван тренер чемпиона Италии "Наполи" Лучано Спалетти.



Лучшим защитником назван игрок "Наполи" кореец Ким Миндже.

Лучший бомбардир - Виктор Осимен ("Наполи")

Лучший полузащитник - Николо Барелла ("Интер")

Лучший вратарь - Иван Проведель ("Лацио")

Лучший молодой игрок лиги - Николо Фаджоли ("Ювентус")





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





