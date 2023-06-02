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Хвича Кварацхелия назван лучшим футболистом Серии-А в текущем сезоне


02.06.2023   20:18


Грузинский футболист итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия назван лучшим футболистом Серии-А. Это его первый сезон в лиге, входящей в ТОП-5. Серия-А называет его "лучшим из лучших".

Серия-А продолжает называть лучших игроков и тренеров. Лучшим тренером назван тренер чемпиона Италии "Наполи" Лучано Спалетти.

Лучшим защитником назван игрок "Наполи" кореец Ким Миндже.
Лучший бомбардир - Виктор Осимен ("Наполи")
Лучший полузащитник - Николо Барелла ("Интер")
Лучший вратарь - Иван Проведель ("Лацио")
Лучший молодой игрок лиги - Николо Фаджоли ("Ювентус")


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