

В чем секрет популярности Хвичи Кварацхелия?

03.06.2023 17:11









Вполне понятен интерес к нему со стороны зарубежных СМИ. В последние недели немало иностранных изданий опубликовали специальные статьи, посвященные Хвиче. Автором одной из таких публикаций является находившийся в Грузии обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер. Он опубликовал пространную статью о Хвиче, побеседовав с выдающимися футболистами Грузии – Муртазом Хурцилава, Владимиром Гуцаевым,Тенгизом Сулаквелидзе, Отаром Габелия, а также с автором этих строк.



Гуцаев: Не надо Хвичу с кем-то сравнивать



Игорь Рабинер приводит слова одного из самых техничных футболистов в истории Грузии и СССР Владира Гуцаева. Он говорит:»Неправильно Хвичу с кем-то сравнивать. Помню, когда я начал играть, нашу (динамовскую) команду пригласили в Тбилисский университет ( начало 1970-х годов-прим. Т.П.) на встречу со студентами и профессурой. Полный зал народу, мы сидим, что-то рассказываем. С их стороны — ректор, академики. Потом начинаются вопросы. Один из них адресуется мне: «Когда ты работаешь с мячом на поле, то похож на Мишу Месхи. А движениями — на Славу Метревели. На кого больше?» Я отвечал на русском, поскольку учился в русской школе и грузинским тогда не очень хорошо владел: «Дайте мне немного времени, и я постараюсь, чтобы вы говорили, что Гуцаев играет как Гуцаев, и ни с кем меня не сравнивали!» Так и Хвичу не надо кому-то уподоблять. У него вся дорога впереди. Конечно, он начал хорошо. Но такой пресс ожиданий — это трудно. Если бы в футбол было легко играть, то все бы в него играли и были чемпионами. Днем и ночью надо о нем думать, понимать, что будут и удачи, и неудачи».



Хурцилава: Надеюсь увидеть Хвичу со сборной Грузии на ЧЕ



Бывший капитан тбилисского «Динамо» (1971-75) и сборной СССР ( 1972-74), вице-чемпион Европы 1972 года, бронзовый призер ЧМ 1966 и Олимпиады 1972 года Муртаз Хурцилава напоминает, что «в Грузии всегда был культ техничного футбола». «Борис Пайчадзе, Автандил Гогоберидзе и другие классные футболисты! Хвича —технарь,он самобытен, как были самобытными и все другие наши мастера разных времен. Например, такого левого крайка, как Михаил Месхи, я в мире не знаю! А Кварацхелия отличается тем, что, если увидит партнера в лучшем положении, всегда сделает передачу», -сказал Хурцилава. Он считает, что « нынешная сборная Грузии может она впервые на чемпионат Европы выйти!» «И не только из-за Хвичи, конечно, — один футболист турниры не выигрывает. В сборной и форвард еще хороший есть (лучший бомбардир французской Лиги Георгий Микаутадзе), и вратарь (голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили)..Так что, надеюсь, увижу Кварацхелию не только в чемпионате Италии, но и на большом турнире за нашу сборную!»-заключил Хурцилава.



Габелия, Кварацхелия, Чивадзе, Мамардашвили



Лучший вратарь СССР 1979 года и один из лучших вратарей в истории Грузии Отари Габелия полагает, что «с Хвичей сборная Грузии должна уже наконец на чемпионат Европы или мира попасть». «Сейчас у нас плеяда неплохая. Но с тремя-четырьмя игроками далеко не пойдешь, хороших футболистов должно быть больше. Один хороший шанс, с Северной Македонией, у нас недавно уже был, но мы его не использовали (Хвича тогда не смог сыграть в решающем матче из-за ковида. — Прим. И.Р.)»- сказал Габелия. Он вспоминает, как с Сашей Чивадзе на одной из церемоний награждали Георгия Мамардашвили как лучшего вратаря Грузии. «У него, кстати, отец тоже вратарь, как и у Хвичи отец— форвард. А перед Георгием вручали награду Кварацхелии. Я ему сказал: «Работай, ни с кем лишним не общайся, занимайся своим делом!»-отметил Отар.



Сулаквелидзе: Благодаря Хвиче многие дети пошли в футбол



Вице-чемпион Европы 1988 года, бывший защитник тбилисского «Динамо» и сборной СССР Тенгиз Сулаквелидзе в интервью И. Рабинеру отметил, что «в Грузии футболом живут». «Кварацхелия в «Наполи» отлично играет, и все дети в стране хотят стать футболистами. До пандемии в моей академии 150 ребят занималось, а сейчас уже 350. Благодаря Хвиче и благодаря футболу. Сейчас и сборная Грузии нормально играет, есть сдвиги. У нас всегда будут талантливые, народные футболисты!»-сказал Сулаквелидзе.



Секреты популярности Хвичи



Почему Хвича пользуется такой популярностью? На этот вопрос И. Рабинера автор этих строк ответил так:»Потому что он играет в романтический футбол. Дело не только в его мастерстве, но и в романтизме, стиле игры, манере поведения, общении с детьми. Он это делает не специально, он такой от природы. Помню, когда он играл в юношеской сборной Грузии, так умел ребят мотивировать, что тренеры сидели молча! «Вот пришли сто человек на матч в плохую погоду — наши друзья, наши родственники. Мы должны их обрадовать сегодня!»



Его отец Бадри был прекрасным футболистом, чемпионом Грузии, многократным чемпионом и бомбардиром первенства Азербайджана, игроком азербайджанской сборной, но его потенциал не был до конца использован. Хотя данные были не хуже, чем у сына. Возможно, сказались два года службы в армии(1987-1988), когда у него не было возможности регулярно играть в футбол.



Бадри долго ждал приглашения в сборную Грузии, но ... в итоге не вызвали, и он уехал в Азербайджан, где сыграл и за сборную, и в квалификации Лиги чемпионов.Дедушка Хвичи, Мамия Кварацхелия(1926-98), тоже был футболистом. Ветераны футбола мне рассказывали, что в 50-х годах прошлого века он был мастером ударов «ножницами».



Хвича и Давид Кипиани



Рабинер приводит также мои воспоминания о Х.Кварацхелия : «Хвичу я помню еще 15-летним. Мне сказали, что в академии тбилисского «Динамо» тако-о-ой парень появился! Он пять лет там был. Спрашиваю: «Как фамилия?» — «Кварацхелия». — «Это не сын ли Бадри?» — «Сын». В 16 я уже смотрел несколько его игр за юношескую сборную. В 2018 году, на одном из матчей на тбилисском стадионе имени Месхи, бывшем «Локомотиве», Хвича смотрелся блестяще. Дриблинг, изумительные длинные передачи...Я сказал во всеуслышание: «Ребята! Если этот футболист так продолжит, то станет игроком уровня Давида Кипиани, и я обязательно об этом напишу!» И тут кто-то сзади стучит мне в спину. Смотрю — Бадри! «Прошу, не сравнивай его с Кипиани!» — «Почему?» — «Потому что он пока еще ничего не сделал». — «Я же не говорю, что Хвича уже уровня Кипиани, но он идет к этому! Он играет в романтический футбол, в удовольствие! Иногда, конечно, слишком увлекается, но потом его мастерство будет оттачиваться!»

Но Бадри все-таки уговорил меня этого не писать, о чем я сейчас немножко жалею. От этого ничего бы не поменялось. Впрочем, со своей стороны он был прав. Его просьба была вызвана тем, чтобы, во-первых, Хвича не зазнался, а во-вторых, чтобы не вызвать у кого-то раздражение и негатив.



О переходе из «Рубина» в «Динамо» Батуми



Почему Хвича до «Наполи» перешел из казанского «Рубина» на несколько месяцев в батумское «Динамо»? (март-июнь 2022 года-прим. Ред.) . Хвича сказал: «Так надо было для Грузии и для меня». До Неаполя им тоже многие интересовались, но не верили, что он так быстро сможет стать звездой. Правильную политику выстроил его менеджер Мамука Джугели. Кстати, он был хорошим футболистом. В конце 80-х — 90-е он играл в клубах Грузии и других стран, в том числе РФ. Джугели дружит с Бадри, отцом Хвичи, наблюдал за сыном с самого детства и знал, какой это талант.



Кварацхелия и Саньол



Рабинер приводит слова из наблюдений автора этих строк:» Сейчас главный тренер сборной Грузии — прекрасный в прошлом французский футболист «Баварии» Вилли Саньоль. Я обратил внимание: когда Хвича в команде и здоров, у него на пресс-конференциях хорошее настроение. Когда он по каким-то причинам отсутствует, настроение намного хуже. Потому что Кварацхелия не только сам мастер, но и влияет на команду. И для меня главное — чтобы сборная Грузии попала на ЧЕ и ЧМ. Конечно, будет приятно, если Хвичу признают одним из лучших на континенте. Но командный результат страны — еще важнее!





Тенгиз Пачкория



Фото: Семья Кварацхелия 22-летний футболист национальной сборной Грузии и итальянского клуба «Наполи» Хвича Кварацхелия завоевал не только симпатии десятков миллионов жителей разных стран мира, но и любовь людей , зачастую очень далеких от футбола. И этот феномен объясняется многими факторами – техничной , ювелирной , результативной игрой, природным артистизмом и искренностью на поле и в жизни, тем, что Хвича создает для десятков миллионов людей атмосферу настоящего праздника.2 июня Хвичу официально объявили лучшим футболистом чемпионата Италии минувшего сезона-это ожидалось, но все –таки было очень и очень приятно.Вполне понятен интерес к нему со стороны зарубежных СМИ. В последние недели немало иностранных изданий опубликовали специальные статьи, посвященные Хвиче. Автором одной из таких публикаций является находившийся в Грузии обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер. Он опубликовал пространную статью о Хвиче, побеседовав с выдающимися футболистами Грузии – Муртазом Хурцилава, Владимиром Гуцаевым,Тенгизом Сулаквелидзе, Отаром Габелия, а также с автором этих строк.Игорь Рабинер приводит слова одного из самых техничных футболистов в истории Грузии и СССР Владира Гуцаева. Он говорит:»Неправильно Хвичу с кем-то сравнивать. Помню, когда я начал играть, нашу (динамовскую) команду пригласили в Тбилисский университет ( начало 1970-х годов-прим. Т.П.) на встречу со студентами и профессурой. Полный зал народу, мы сидим, что-то рассказываем. С их стороны — ректор, академики. Потом начинаются вопросы. Один из них адресуется мне: «Когда ты работаешь с мячом на поле, то похож на Мишу Месхи. А движениями — на Славу Метревели. На кого больше?» Я отвечал на русском, поскольку учился в русской школе и грузинским тогда не очень хорошо владел: «Дайте мне немного времени, и я постараюсь, чтобы вы говорили, что Гуцаев играет как Гуцаев, и ни с кем меня не сравнивали!» Так и Хвичу не надо кому-то уподоблять. У него вся дорога впереди. Конечно, он начал хорошо. Но такой пресс ожиданий — это трудно. Если бы в футбол было легко играть, то все бы в него играли и были чемпионами. Днем и ночью надо о нем думать, понимать, что будут и удачи, и неудачи».Бывший капитан тбилисского «Динамо» (1971-75) и сборной СССР ( 1972-74), вице-чемпион Европы 1972 года, бронзовый призер ЧМ 1966 и Олимпиады 1972 года Муртаз Хурцилава напоминает, что «в Грузии всегда был культ техничного футбола». «Борис Пайчадзе, Автандил Гогоберидзе и другие классные футболисты! Хвича —технарь,он самобытен, как были самобытными и все другие наши мастера разных времен. Например, такого левого крайка, как Михаил Месхи, я в мире не знаю! А Кварацхелия отличается тем, что, если увидит партнера в лучшем положении, всегда сделает передачу», -сказал Хурцилава. Он считает, что « нынешная сборная Грузии может она впервые на чемпионат Европы выйти!» «И не только из-за Хвичи, конечно, — один футболист турниры не выигрывает. В сборной и форвард еще хороший есть (лучший бомбардир французской Лиги Георгий Микаутадзе), и вратарь (голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили)..Так что, надеюсь, увижу Кварацхелию не только в чемпионате Италии, но и на большом турнире за нашу сборную!»-заключил Хурцилава.Лучший вратарь СССР 1979 года и один из лучших вратарей в истории Грузии Отари Габелия полагает, что «с Хвичей сборная Грузии должна уже наконец на чемпионат Европы или мира попасть». «Сейчас у нас плеяда неплохая. Но с тремя-четырьмя игроками далеко не пойдешь, хороших футболистов должно быть больше. Один хороший шанс, с Северной Македонией, у нас недавно уже был, но мы его не использовали (Хвича тогда не смог сыграть в решающем матче из-за ковида. — Прим. И.Р.)»- сказал Габелия. Он вспоминает, как с Сашей Чивадзе на одной из церемоний награждали Георгия Мамардашвили как лучшего вратаря Грузии. «У него, кстати, отец тоже вратарь, как и у Хвичи отец— форвард. А перед Георгием вручали награду Кварацхелии. Я ему сказал: «Работай, ни с кем лишним не общайся, занимайся своим делом!»-отметил Отар.Вице-чемпион Европы 1988 года, бывший защитник тбилисского «Динамо» и сборной СССР Тенгиз Сулаквелидзе в интервью И. Рабинеру отметил, что «в Грузии футболом живут». «Кварацхелия в «Наполи» отлично играет, и все дети в стране хотят стать футболистами. До пандемии в моей академии 150 ребят занималось, а сейчас уже 350. Благодаря Хвиче и благодаря футболу. Сейчас и сборная Грузии нормально играет, есть сдвиги. У нас всегда будут талантливые, народные футболисты!»-сказал Сулаквелидзе.Почему Хвича пользуется такой популярностью? На этот вопрос И. Рабинера автор этих строк ответил так:»Потому что он играет в романтический футбол. Дело не только в его мастерстве, но и в романтизме, стиле игры, манере поведения, общении с детьми. Он это делает не специально, он такой от природы. Помню, когда он играл в юношеской сборной Грузии, так умел ребят мотивировать, что тренеры сидели молча! «Вот пришли сто человек на матч в плохую погоду — наши друзья, наши родственники. Мы должны их обрадовать сегодня!»Его отец Бадри был прекрасным футболистом, чемпионом Грузии, многократным чемпионом и бомбардиром первенства Азербайджана, игроком азербайджанской сборной, но его потенциал не был до конца использован. Хотя данные были не хуже, чем у сына. Возможно, сказались два года службы в армии(1987-1988), когда у него не было возможности регулярно играть в футбол.Бадри долго ждал приглашения в сборную Грузии, но ... в итоге не вызвали, и он уехал в Азербайджан, где сыграл и за сборную, и в квалификации Лиги чемпионов.Дедушка Хвичи, Мамия Кварацхелия(1926-98), тоже был футболистом. Ветераны футбола мне рассказывали, что в 50-х годах прошлого века он был мастером ударов «ножницами».Рабинер приводит также мои воспоминания о Х.Кварацхелия : «Хвичу я помню еще 15-летним. Мне сказали, что в академии тбилисского «Динамо» тако-о-ой парень появился! Он пять лет там был. Спрашиваю: «Как фамилия?» — «Кварацхелия». — «Это не сын ли Бадри?» — «Сын». В 16 я уже смотрел несколько его игр за юношескую сборную. В 2018 году, на одном из матчей на тбилисском стадионе имени Месхи, бывшем «Локомотиве», Хвича смотрелся блестяще. Дриблинг, изумительные длинные передачи...Я сказал во всеуслышание: «Ребята! Если этот футболист так продолжит, то станет игроком уровня Давида Кипиани, и я обязательно об этом напишу!» И тут кто-то сзади стучит мне в спину. Смотрю — Бадри! «Прошу, не сравнивай его с Кипиани!» — «Почему?» — «Потому что он пока еще ничего не сделал». — «Я же не говорю, что Хвича уже уровня Кипиани, но он идет к этому! Он играет в романтический футбол, в удовольствие! Иногда, конечно, слишком увлекается, но потом его мастерство будет оттачиваться!»Но Бадри все-таки уговорил меня этого не писать, о чем я сейчас немножко жалею. От этого ничего бы не поменялось. Впрочем, со своей стороны он был прав. Его просьба была вызвана тем, чтобы, во-первых, Хвича не зазнался, а во-вторых, чтобы не вызвать у кого-то раздражение и негатив.Почему Хвича до «Наполи» перешел из казанского «Рубина» на несколько месяцев в батумское «Динамо»? (март-июнь 2022 года-прим. Ред.) . Хвича сказал: «Так надо было для Грузии и для меня». До Неаполя им тоже многие интересовались, но не верили, что он так быстро сможет стать звездой. Правильную политику выстроил его менеджер Мамука Джугели. Кстати, он был хорошим футболистом. В конце 80-х — 90-е он играл в клубах Грузии и других стран, в том числе РФ. Джугели дружит с Бадри, отцом Хвичи, наблюдал за сыном с самого детства и знал, какой это талант.Рабинер приводит слова из наблюдений автора этих строк:» Сейчас главный тренер сборной Грузии — прекрасный в прошлом французский футболист «Баварии» Вилли Саньоль. Я обратил внимание: когда Хвича в команде и здоров, у него на пресс-конференциях хорошее настроение. Когда он по каким-то причинам отсутствует, настроение намного хуже. Потому что Кварацхелия не только сам мастер, но и влияет на команду. И для меня главное — чтобы сборная Грузии попала на ЧЕ и ЧМ. Конечно, будет приятно, если Хвичу признают одним из лучших на континенте. Но командный результат страны — еще важнее!Тенгиз ПачкорияФото: Семья Кварацхелия





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