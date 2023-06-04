

НПО: Считаем тревожным тенденциозный характер самовольных и противозаконных задержаний участников мирных протестов

04.06.2023 21:31





«Международная прозрачность – Грузия» и «Международное общество справедливых выборов и демократии» откликается на события, развернувшиеся 3 июня на площади Европы в Батуми.



Неправительственные организации называют тревожным то, что МВД «вновь продолжает практику незаконных задержаний мирных участников акций».



«Мы откликаемся на события, развернувшиеся на площади Европы в Батуми. Вчера, 3 июня, полиция задержала шесть человек, в том числе двух несовершеннолетних, за то, что они растянули баннеры на мирной акции в Батуми.



Тревожно то, что МВД вновь продолжает практику незаконных задержаний участников мирных акций, что является грубым вмешательством в свободу выражения мнений и противоречит как Конституции Грузии, так и международно признанным стандартам.



Как известно, 2 июня перед зданием парламента в Тбилиси из-за баннеров с аналогичным содержанием были задержаны 7 участников мирного собрания, которых доставили в изоляторы временного содержания в Телави, Гурджаани и Душети. До сих пор МВД не дало никаких разъяснений по поводу необходимости перевода задержанных в региональные изоляторы. Также следует отметить, что срок их задержания был безосновательно продлен до 48 часов.



Считаем тревожным тенденциозный характер самовольных и противозаконных задержаний участников мирных протестов со стороны МВД



Призываем МВД прекратить задержания участников мирных протестов, незаконное ограничение свободы выражения мнений и немедленно освободить всех задержанных!», - говорится в заявлении.





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