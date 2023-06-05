

В Батуми по-прежнему невозможно оплатить парковку

05.06.2023 16:31





Неизвестно, сколько водителей оштрафовали за неправильную парковку в Батуми за период с января 2023 года по настоящее время.



В Муниципальной инспекции Мэрии Батуми сообщают, что подсчитать статистику штрафов не представляется возможным, так как последние несколько месяцев программный сервер, предназначенный для этих целей был поврежден. Соответственно, статистика штрафов не может быть опубликована.



Следует отметить, что из-за повреждения сервера владельцы автомобилей также не могут оплатить установленную в Батуми плату за парковку. В Муниципальной инспекции указывают, что тех кто не может осуществить плату за парковку, не штрафуют.



10 мая издание «Batumelebi» официально обратилось в Мэрию Батуми, Батумской городской инспекции и компании «Батумский автотранспорт».



Издание интересовали следующее вопросы: Когда был поврежден сервер, почему в Батуми нельзя оплатить парковку и штрафы? За какие правонарушения не штрафуют водителей? Налагаются ли штрафы на тех, кто не оплатил штраф из-за сбоя сервера/системы? Какие работы ведутся для решения указанной проблемы и когда она будет решена?



Никаких ответов от мэрии или вышеупомянутых ведомств издание не получило.



Между тем проблема с оплатой парковочных сборов/штрафов в Батуми наблюдалась в течение нескольких месяцев. Известно, что Городской совет Батуми по инициативе мэрии города внес изменения в правила уплаты штрафов.



На заседании адвокат Муниципальной инспекции Лаша Мамуладзе заявил, что работы над решением проблемы [связанной с сервером] продолжаются, однако он не смог указать, сколько примерно денег за это время было перечислено в бюджет.



Главное фото: Парковка с нарушением правил. Батуми, ул. Меликишвили/4.06.2023





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