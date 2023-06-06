

Грузинский фигурист Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру

06.06.2023 13:54





Грузинский фигурист Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила Федерация фигурного катания Грузии.



«Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру, которая принесла ему большую любовь и признание многих болельщиков», – говорится в сообщении.



Морис Квителашвили родился в Москве. Ему 28 лет. Он тренировался в группе Этери Тутберидзе. С 2016 года стал выступать за Грузию. Лучший результат Мориса в его карьере — бронза чемпионата Европы 2020 года.



В 2021 году он выиграл золотую медаль на этапе серии Гран-при в Сочи, стал первым грузинским фигуристом, выигравшим этап Гран-при. Участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 (24-е место) и Пекине-2022 (10-е место в личных соревнованиях, 6-е место в командных).



Ранее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин переходят в сборную Грузии.





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