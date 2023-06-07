

Гудаури и Бакуриани ежегодно будут принимать этапы Кубка мира

07.06.2023 14:43





Согласно решению Международной федерации лыжного спорта (FIS), Гудаури и Бакуриани ежегодно будут принимать этапы Кубка мира международного уровня. В зимнем сезоне 2023-2024 годов в Бакуриани пройдут этапы Кубка мира — в дисциплинах могул и ски-кросс, а в Гудаури — в дисциплинах сноуборд-кросс. Гудаури и Бакуриани, как хозяева этапов Кубка мира, уже отмечены в календаре FIS.



В рамках этапов Кубка мира, Гудаури и Бакуриани посетят делегаты высокого ранга Международной федерации лыжного спорта (FIS), которые выберут конкретные ареалы проведения соревнований.



Впервые в истории Грузии и впервые в регионе в целом, Грузия — единственная страна, которая стала частью годового календаря Международной федерации лыжного спорта и заняла почетное место в рядах успешных горнолыжных курортов, как во Франции, Швейцарии, Америке или Канаде.



«Этот успех был обусловлен двумя основными факторами, первый — очень успешно проведенный чемпионат мира по лыжам, который наша страна принимала в начале этого года, а второй — инфраструктурная готовность, о чем правительство Грузии позаботилось на протяжении прошедших лет. Как известно, за последние два года в Бакуриани была обустроена историческая лыжная инфраструктура, построены 2 искусственных водных резервуара. 3 новые канатные дороги, 11 лыжных трасс, а также 34-километровая система искусственного оснежения. Также особенно отрадно, что успешно проведена инспекция в Гудаури, и, соответственно, в наш годовой календарь и календарь Международной лыжной федерации вместе с Бакуриани будет добавлен Гудаури, что в значительной степени поспособствует укреплению и популяризации потенциала горнолыжного туризма нашей страны в целом», — заявила замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.







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