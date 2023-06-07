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Джон Малкович выступит в Тбилиси в рамках международного театрального фестиваля


07.06.2023   18:29


В столице Грузии с 22 сентября по 18 октября пройдет Тбилисский международный театральный фестиваль.

Традиционно программа фестиваля состоит из двух частей, – грузинской и международной, в нее также включены мастер-классы, тренинги и дискуссии.

В этом году Тбилисский международный фестиваль откроется программой грузинских спектаклей, а 30 сентября стартует международная программа, которая продлится до 18 октября.

Самым главным спектаклем фестиваля в этом году считается совместная постановка латвийского «Театра Дайлес» и Екатерины Якимовой «В одиночестве хлопковых полей». Режиссера спектакля Тимофей Кулябин. Постановка основана на произведении выдающегося французского драматурга второй половины ХХ века Бернара-Мари Кольтеса. В спектакле играет всемирно известный американский актер Джон Малкович и актриса Ингеборга Дапкунайте.

Международная программа фестиваля откроется 30 сентября спектаклем студии Theatergallery – «Сотрудники» в постановке поляка Лукаша Тварковски.

Полная программа фестиваля доступна по ссылке.


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