

Джон Малкович выступит в Тбилиси в рамках международного театрального фестиваля

07.06.2023 18:29









Традиционно программа фестиваля состоит из двух частей, – грузинской и международной, в нее также включены мастер-классы, тренинги и дискуссии.



В этом году Тбилисский международный фестиваль откроется программой грузинских спектаклей, а 30 сентября стартует международная программа, которая продлится до 18 октября.



Самым главным спектаклем фестиваля в этом году считается совместная постановка латвийского «Театра Дайлес» и Екатерины Якимовой «В одиночестве хлопковых полей». Режиссера спектакля Тимофей Кулябин. Постановка основана на произведении выдающегося французского драматурга второй половины ХХ века Бернара-Мари Кольтеса. В спектакле играет всемирно известный американский актер Джон Малкович и актриса Ингеборга Дапкунайте.



Международная программа фестиваля откроется 30 сентября спектаклем студии Theatergallery – «Сотрудники» в постановке поляка Лукаша Тварковски.



Полная программа фестиваля доступна В столице Грузии с 22 сентября по 18 октября пройдет Тбилисский международный театральный фестиваль.Традиционно программа фестиваля состоит из двух частей, – грузинской и международной, в нее также включены мастер-классы, тренинги и дискуссии.В этом году Тбилисский международный фестиваль откроется программой грузинских спектаклей, а 30 сентября стартует международная программа, которая продлится до 18 октября.Самым главным спектаклем фестиваля в этом году считается совместная постановка латвийского «Театра Дайлес» и Екатерины Якимовой «В одиночестве хлопковых полей». Режиссера спектакля Тимофей Кулябин. Постановка основана на произведении выдающегося французского драматурга второй половины ХХ века Бернара-Мари Кольтеса. В спектакле играет всемирно известный американский актер Джон Малкович и актриса Ингеборга Дапкунайте.Международная программа фестиваля откроется 30 сентября спектаклем студии Theatergallery – «Сотрудники» в постановке поляка Лукаша Тварковски.Полная программа фестиваля доступна по ссылке





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