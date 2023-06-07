

Третий этап регистрации первоклассников стартует 8 июня

07.06.2023 18:34





Третий этап всеобщей регистрации первоклассников в общеобразовательные учреждения на 2023-2024 учебный год начнется 8 июня в 09:00 и продлится до 23 июня. Информацию распространяет Министерство образования и науки.



По информации ведомства, регистрация будет осуществляться на сайте информационной системы управления образованием registration.emis.ge.



«Регистрацию обеспечивает родитель/законный представитель. Подача необходимой документации для зачисления электронно зарегистрированного ученика будет осуществляться с 26 июня по 12 июля. В случае непредставления документации в указанный срок, регистрация будет аннулирована автоматически. С инструкцией по регистрации для первоклассников можно ознакомиться по ссылке.



Учащиеся, не прошедшие регистрацию на I, II и III этапах, или желающие сменить регистрацию, смогут зарегистрироваться в школы на IV этапе — с 17 по 28 июля на оставшиеся свободные места либо на места, освободившиеся на предыдущих этапах.



На IV этапе публичная школа обеспечивает регистрацию учащегося на основании необходимых документов, представленных родителем/законным представителем.



Министерство образования и науки Грузии призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками регистрации, чтобы иметь возможность своевременно и беспрепятственно зачислить своего ребенка в школу.





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