

Российские фигуристы Смолкин и Дэвис подтверждают, что будут выступать от имени Грузии

07.06.2023 22:13





Российские фигуристы Глеб Смолкин и Диана Дэвис подтверждают, что будут выступать от имени Грузии.



Смолкин публикует в социальной сети «Инстаграм» пост на трех языках, в том числе грузинском и отмечает, что с они нетерпением ждут возможности посоревноваться на льду.



«Мы благодарим всех болельщиков, кто поддерживал и продолжает поддерживать нас. Начинается новая глава в нашей спортивной жизни. Мы очень ждём возможности выйти на соревновательный лёд!», - написал в соцсети Смолкин.





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