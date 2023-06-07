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Российские фигуристы Смолкин и Дэвис подтверждают, что будут выступать от имени Грузии
07.06.2023 22:13
Российские фигуристы Глеб Смолкин и Диана Дэвис подтверждают, что будут выступать от имени Грузии.
Смолкин публикует в социальной сети «Инстаграм» пост на трех языках, в том числе грузинском и отмечает, что с они нетерпением ждут возможности посоревноваться на льду.
«Мы благодарим всех болельщиков, кто поддерживал и продолжает поддерживать нас. Начинается новая глава в нашей спортивной жизни. Мы очень ждём возможности выйти на соревновательный лёд!», - написал в соцсети Смолкин.
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