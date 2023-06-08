

Бруно Марс проведет концерт в Тбилиси в рамках Starring Georgia

08.06.2023 11:52





Всемирно известный американский певец Бруно Марс проведет концерт 1 октября на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси в рамках правительственной программы Starring Georgia.



Обладатель 15 премий «Грэмми», четырех Brit Awards, четырех рекордов Гиннеса и многочисленных музыкальных премий, Бруно Марс считается одним из самых важных и влиятельных артистов в современной творческой индустрии.



Дебютный альбом американского музыканта, певца и мультиинструменталиста Doo-Wops & Hooligans сразу же стал настоящей сенсацией, а Бруно Марс явился мировой суперзвездой, что подтвердили его последующие гастроли.



Марс также продал более 130 миллионов пластинок по всему миру, что делает его одним из самых продаваемых артистов всех времен. Он выпустил семь синглов номер один на Billboard Hot 100 с момента его карьеры, начатой ​​в 2010 году, достигнув первой пятерки быстрее, чем любой мужчина-исполнитель после Элвиса Пресли.



Благодаря различным масштабным фестивалям, гастролям и отдельным хитам американский музыкант остается любимым творцом разных поколений.



Концерт Бруно Марса в рамках программы Starring Georgia состоится 1 октября на национальном стадионе им. Бориса Пайчадзе («Динамо Арена»). Билеты на концерт поступят в продажу 20 июня.



Starring Georgia предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба. Главная цель двухлетней кампании – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии. Уже известно, что этим летом в Грузии выступят группы The Killers, Imagine Dragons, Nile Rodgers & Chic и другие.







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