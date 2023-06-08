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Бывший советский функционер избран главой Академии Наук Грузии


08.06.2023   12:52


Бывший первый секретарь Центрального комитета комсомола Грузии Роин Метревели избран президентом Академии наук Грузии.

Метревели по специальности историк – медиевист, автор множества научных трудов по истории Грузии средних веков,ему сейчас 84 года.

В советское время сочетал научную работу с партийной карьерой. Был редактором Грузинской советской энциклопедии. Докторская диссертация – «Вопросы внутриклассовой борьбы в феодальной Грузии».

После восстановления независимости Грузии с 1991 года возглавил главный вуз страны, Тбилисский государственный университет. Он пробыл на посту ректора 13 лет, трижды переизбираясь. Завершение его срока руководства вузом сопровождали скандалы – часть студентов критиковали авторитарный стиль управления, обвиняли руководство ТГУ в коррупции и проводили акции протеста. Метревели покинул пост ректора ТГУ в 2004 году, после «революции роз».

В 2012 году вошел в число основателей движения «Лазаре», целью которого была заявлена защита священных для Грузии ценностей – Отечества, Языка, Веры, Матери-Церкви, национальных ценностей и традиций.


Источник: Новости - Грузия
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