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Путин настроил против России две трети европейцев
08.06.2023 16:23
Надежды Владимира Путина на то, что тяготы и экономические проблемы, связанные с войной в Украине, заставят европейцев выступить против своих правительств, поддержавших Киев, не оправдались. Отторжение вызвала сама Россия, развязавшая войну.
Число европейцев, считающих ее соперником или противником, выросло вдвое по сравнению с 2021 г. Таковы результаты опроса в 11 странах Евросоюза, проведенного Европейским советом по международным отношениям (ECFR).
Теперь почти две трети (64%) полагают, что Россия выступает против Европы. При этом подавляющее большинство (55%) считают ее именно противником («страной, с которой мы находимся в конфликте»), а не просто «страной, с которой мы должны конкурировать» (соперником Россию назвали 9%).
Такое отношение разительно контрастирует, например, с оценкой европейцами Китая, который тоже бросает вызов Западу и пытается, как заявляют в Пекине, противостоять его гегемонии. Противником Китай считают лишь 8% опрошенных европейцев, а соперником – 24%. При этом наибольшая доля (43%) рассматривает его в качестве необходимого партнера («с которым мы должны стратегически сотрудничать»).
Но ситуация может измениться, если Китай вдруг начнет поставлять оружие России: многие европейцы называют это красной линией, переход которой они готовы рассматривать как причину для введения санкций, даже если это ударит по их экономике.
Сотрудничать с Россией готовы всего 19% европейцев и лишь 4% видят ее союзником.
Только в одной из опрошенных стран большинство (65%) считает Россию союзником и партнером Европы – в Болгарии. ECFR делает вывод:
Сейчас в Европе есть очевидный мандат на политику по обеспечению европейской безопасности не с Россией, а против нее.
Большинство европейцев поддерживает наращивание военной мощи на континенте собственными силами, меньше полагаясь на США. ЕС должен предпринять шаги для развития своей оборонной стратегии, полагает 74% опрошенных, активнее всего за это выступают в Венгрии, Нидерландах и Германии.
Наиболее жесткую позицию в отношении России занимают жители Дании (83% считают ее соперником или противником), Польши и Швеции (по 78%), Нидерландов (77%) и Германии (70%).
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