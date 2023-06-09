

Книга о Хвиче Кварацхелия выйдет и на русском языке с напоминанием о российской оккупации

09.06.2023 12:47





Автор книги о грузинском футболисте итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелия Георгий Кекелидзе заявляет, что несколько российских издательств обратились к ним по поводу издания книги на русском языке. Кекелидзе заявляет, что им было отказано, но, по его словам, книга все же выйдет на русском языке и на ней будет напоминание о российской оккупации 20% территорий Грузии.



Автор также отметил, что весь гонорар пойдет на надбавку к стипендии детям Национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе, которого пытали и убили российские оккупанты и цхинвальские боевики в ходе августовской войны 2008 года.



С просьбой издать книгу "Хвича, звезда по имени звезда" к нам обращалось не одно российское издательство и я всем отказал. Однако книга все же выйдет на русском языке и будет издана грузинским издательством. Дизайн обложки будет немного изменен. На ней будет написано: "20 процентов территории Грузии оккупировано Россией". А авторский гонорар мы превратим в надбавку к стипендии, установленной для детей Национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе", - заявляет Кекелидзе.





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