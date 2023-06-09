

Известны соперники сборной Грузии на кэ ЧМ-2024 по футзалу - среди них действующий чемпион

09.06.2023 12:51





Состоялась жеребьевка квалификационного этапа элит-раунда чемпионата мира 2024 года по футзалу. Стали известны соперники национальной сборной Грузии, которая будет выступать в группе Е.



В результате жеребьевки команды были разделены в пять групп. Соперниками сборной Грузии стали действующий чемпион мира Португалия, Армения и Финляндия.



Путевку на чемпионат мира получат победители групп, еще четыре команды, занявшие вторые места, продолжат борьбу за путевки в плей-офф.



Матчи первого тура квалификационного этапа состоятся в сентябре. Календарь игр пока не составлен.





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