

Судья Тбилисского апелляционного суда подал в отставку - он назначается послом в Швейцарию

09.06.2023 18:51





Судья Тбилисского апелляционного суда Шота Гецадзе подал в отставку. Информацию об этом «Netgazeti» подтвердили в Высшем совете юстиции Грузии.



Как указано в заявлении Высшего совета юстиции Гецадзе назначен на другую должность в МИД Грузии, в связи с чем совет обсудил и единогласно одобрил прекращение его полномочий в качестве судьи.



По информации неправительственной организации Georgian Court Watch, бывший судья назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Швейцарской Конфедерации, и приступит к работе с конца июня текущего года.



В 2011 году Шота Гецадзе обсуждал дело о лишении Бидзины Иванишвили гражданства Грузии, и счел законным лишение Иванишвили гражданства. В 2019 году Гецадзе заявил, что его решение соответствовало тогдашнему законодательству Грузии.



На слушаниях в парламенте в 2019 году Гецадзе, который был кандидатом в судьи Верховного суда, заявил, что выступает за запрет абортов, за исключением исключительных случаев; Тогда же он заявил, что «в судебной системе наблюдается прогресивное развитие, хотя население мало информировано об этом».





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