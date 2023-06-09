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Устранена техническая неисправность в Центре управления общественной безопасностью «112»
09.06.2023 21:15
Техническая неисправность в Центре управления общественной безопасностью «112» устранена.
Как отмечается в заявлении центра, сообщения об экстренной помощи в центр поступают без перебоев.
Центр управления общественной безопасности «112» распространил информацию об неисправности в первой половине дня и опубликовал альтернативные номера для связи с этим.
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