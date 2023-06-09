

Устранена техническая неисправность в Центре управления общественной безопасностью «112»

09.06.2023 21:15





Техническая неисправность в Центре управления общественной безопасностью «112» устранена.



Как отмечается в заявлении центра, сообщения об экстренной помощи в центр поступают без перебоев.



Центр управления общественной безопасности «112» распространил информацию об неисправности в первой половине дня и опубликовал альтернативные номера для связи с этим.







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