

Шон Пенн выступит на фестивале ZEG в Тбилиси

09.06.2023 21:24





Оскароносный актер Шон Пенн «закроет фестиваль сторителлинга ZEG», сообщает телекомпания Formula.



Организаторы мероприятия эту информацию не подтверждают, однако ранее было объявлено, что на фестивале выступит «особенный гость».



Фестиваль сторителлинга ZEG открылся 8 июня, его закрытие запланировано на 10 июня. Главной темой последнего дня мероприятия станет война в Украине и оккупация.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





