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Хвича Кварацхелия назван лучшим молодым футболистом Лиги чемпионов сезона 2022/23
11.06.2023 20:49
Игрок сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия назван лучшим молодым футболистом Лиги чемпионов сезона 2022/23. Об этом говорится на странице Лиги Чемпионов УЕФА.
Напомним, что Хвича Кварацхелия в составе "Наполи" в этом сезоне стал чемпионом Италии. Он также был назван лучшим футболистом Италии сезона 2022/23 .
Кварацхелия по итогам прошедшего сезона также назван в в символической сборной топ-5 лиг Европы по версии WhoScored вместе с Мбаппе и Месси.
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