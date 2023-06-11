

Хвича Кварацхелия назван лучшим молодым футболистом Лиги чемпионов сезона 2022/23

11.06.2023 20:49





Игрок сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия назван лучшим молодым футболистом Лиги чемпионов сезона 2022/23. Об этом говорится на странице Лиги Чемпионов УЕФА.



Напомним, что Хвича Кварацхелия в составе "Наполи" в этом сезоне стал чемпионом Италии. Он также был назван лучшим футболистом Италии сезона 2022/23 .



Кварацхелия по итогам прошедшего сезона также назван в в символической сборной топ-5 лиг Европы по версии WhoScored вместе с Мбаппе и Месси.





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