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15-летняя девочка, пострадавшая в результате падения с корпуса в Батуми, скончалась в клинике
12.06.2023 11:20
15-летняя девочка, пострадавшая в результате падения с корпуса в Батуми, умерла в клинике.
Как сообщают в Батумской международной университетской клинике, состояние подростка было тяжелым.
Для справки, поздно ночью с корпуса, расположенного на пересечении улиц Лория и Пушкина в Батуми, упала 15-летняя девочка. Бригада скорой помощи доставила подростка в клинику.
По словам очевидцев, она упала на легковой автомобиль.
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