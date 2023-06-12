

15-летняя девочка, пострадавшая в результате падения с корпуса в Батуми, скончалась в клинике

12.06.2023 11:20





15-летняя девочка, пострадавшая в результате падения с корпуса в Батуми, умерла в клинике.



Как сообщают в Батумской международной университетской клинике, состояние подростка было тяжелым.



Для справки, поздно ночью с корпуса, расположенного на пересечении улиц Лория и Пушкина в Батуми, упала 15-летняя девочка. Бригада скорой помощи доставила подростка в клинику.



По словам очевидцев, она упала на легковой автомобиль.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





