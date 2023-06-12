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15-летняя девочка, пострадавшая в результате падения с корпуса в Батуми, скончалась в клинике


12.06.2023   11:20


15-летняя девочка, пострадавшая в результате падения с корпуса в Батуми, умерла в клинике.

Как сообщают в Батумской международной университетской клинике, состояние подростка было тяжелым.

Для справки, поздно ночью с корпуса, расположенного на пересечении улиц Лория и Пушкина в Батуми, упала 15-летняя девочка. Бригада скорой помощи доставила подростка в клинику.

По словам очевидцев, она упала на легковой автомобиль.


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