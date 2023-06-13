|
|
|
Пожарные-спасатели возложили цветы к Мемориалу погибших при наводнении в Тбилиси
13.06.2023 11:18
Сотрудники Департамепнта пожарно-спасательных сил Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД пришли к Мемориалу погибших 13 июня 2005 года и почтили память жертв наводнения.
По сообщению Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, пожарные-спасатели у Мемориала в очередной раз помянули товарища Зураба Музашвили, героически погибшем восемь лет назад во время спасательной операции. Он сумел спасти жизни восьми граждан, но сам не смог выбраться в безопасное место.
Основным ведомством реагирования во время трагедии 13 июня была Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, сотрудники которой всю ночь активно работали в эпицентре стихии. Кроме первичного реагирования, пожарные-спасатели в течение нескольких недель привлекались к ликвидации последствий стихийного бедствия, поисково-восстановительным работам.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна