Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пожарные-спасатели возложили цветы к Мемориалу погибших при наводнении в Тбилиси


13.06.2023   11:18


Сотрудники Департамепнта пожарно-спасательных сил Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД пришли к Мемориалу погибших 13 июня 2005 года и почтили память жертв наводнения.

По сообщению Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, пожарные-спасатели у Мемориала в очередной раз помянули товарища Зураба Музашвили, героически погибшем восемь лет назад во время спасательной операции. Он сумел спасти жизни восьми граждан, но сам не смог выбраться в безопасное место.

Основным ведомством реагирования во время трагедии 13 июня была Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, сотрудники которой всю ночь активно работали в эпицентре стихии. Кроме первичного реагирования, пожарные-спасатели в течение нескольких недель привлекались к ликвидации последствий стихийного бедствия, поисково-восстановительным работам.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна