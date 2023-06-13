

Пожарные-спасатели возложили цветы к Мемориалу погибших при наводнении в Тбилиси

13.06.2023 11:18





Сотрудники Департамепнта пожарно-спасательных сил Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД пришли к Мемориалу погибших 13 июня 2005 года и почтили память жертв наводнения.



По сообщению Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, пожарные-спасатели у Мемориала в очередной раз помянули товарища Зураба Музашвили, героически погибшем восемь лет назад во время спасательной операции. Он сумел спасти жизни восьми граждан, но сам не смог выбраться в безопасное место.



Основным ведомством реагирования во время трагедии 13 июня была Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, сотрудники которой всю ночь активно работали в эпицентре стихии. Кроме первичного реагирования, пожарные-спасатели в течение нескольких недель привлекались к ликвидации последствий стихийного бедствия, поисково-восстановительным работам.







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