

Активисту Лазаре Григориадису не дали слово на суде

13.06.2023 17:37





В Тбилисском городском суде состоялось слушание по делу задержанного участника мартовских протестов против принятия «закона об иноагентах» Лазаре Григориадиса. Активисту не дали слово на суде, уточнив, что он пожелал выступить под конец заседания.



Прокуратура представила заключение пожарно-технической химической экспертизы и утверждает, что на одежде Григориадиса есть след нефтепродукта. А это, по мнению обвинителя, напрямую подтверждает: зажигательная смесь «коктейль Молотова» готовится на основе нефтепродуктов. Однако заключение экспертизы сторона защиты не признала — выразила недоверие.



Следующее слушание по делу Григориадиса состоится 27 июня.







Напомним, 31 марта суд оставил 21-летнего участника мартовских акций протеста под стражей. Его задержали 29 марта, и по утверждению МВД Грузии, он 7-9 марта бросал в полицейских камни и «коктейли Молотова».



Однако слишком «громким» был тот фон, который был создан властями в отношении активиста — кампания ненависти против Лазаре: его два раза упомянул лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, который назвал его человеком «со сбитой ориентацией».



В невиновности сына после ознакомления с видеокадрами уверен отец Бека Григориадис. В знак протеста он поставил палатку «протеста имени Лазаре» — в 20 метрах от парламента Грузии.



Правоохранители сначала не позволили установить палатку на заднем дворе законодательного органа, и Беку Григориадиса задержали в ночь с 1 на 2 июня, присудили уплату штрафа в Тбилисском городском суде в размере 2 000 лари (до 800$) и — отпустили.



Отцу-Григориадису все же удалось разложить палатку на том же месте 3 июня — в этот раз ему никто из представителей полиции не помешал.



Напомним, Лазаре Григориадис обвиняется следствием в бросании камнями и «коктейлями Молотова» в правоохранителей. Он находится в ожидании приговора. Ему грозит тюремное заключение сроком от 7 до 11 лет.



Отец задержанного 21-летнего Лазаре Григориадиса намерен идти, как он заявил, «до конца» — пока сын не будет освобожден.



SOVA

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